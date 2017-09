Na derby plno. Slavia se Spartou budou hrát ve vyprodaném Edenu

Na 288. derby, které je na programu v neděli 17. září od 18 hodin, by tak do Edenu mělo přijít přes devatenáct tisíc fanoušků. Neočekává se, že by sparťané svůj kotel nevyprodali. Kromě těchto míst zbývají ještě vstupenky pro vozíčkáře.

Slávisté mají po pěti ligových kolech průměrně nejvyšší domácí návštěvnost, na nejhůře obsazený mač s Jihlavou přišlo přes deset tisíc diváků. Fotbalový mistr táhne, většina vstupenek na derby se prodala v přednostním prodeji majitelům permanentek a členům fanklubů. Pár desítek lístků, které šly do volného prodeje 7. září, zmizelo téměř okamžitě.

Před derby ale zbývá odehrát šesté ligové kolo. Dosud neporažená Slavia se představí v Olomouci, klopýtající Sparta hraje doma s Karvinou.