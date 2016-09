Bundesliga mě trochu rozmazlila, uznává Kliment. Ale Bröndby je v pohodě

„Nemaluji si to, že bych okamžitě nastoupil v základu. Ale určitě to bude o hodně lepší, než kdybych zůstal ve Stuttgartu,“ tvrdí odchovanec jihlavského fotbalu.

Den svých 23. narozenin, které oslavil minulý týden ve čtvrtek, si zřejmě představoval jinak, než že po dvou intenzivních kondičních trénincích bude trávit čas sám na hotelovém pokoji. Přesto útočník Jan Kliment nemůže být nespokojený.

Poté, co nedostával herní příležitost v německém Stuttgartu, kam loni v létě přestoupil, se v minulém týdnu přesunul na roční hostování do Bröndby Kodaň.

K novému angažmá kometě a nejlepšímu střelci loňského mistrovství Evropy hráčů do 21 let pomohl starý známý, hlavní trenér Brondby Alexander Zorniger. Právě on loni v létě stál za příchodem Klimenta do Stuttgartu.

A nyní mu přesunem do Kodaně dal zřejmě ten nejlepší narozeninový dárek, který mohl český mladíček dostat. „Bylo příjemné vědět, že na mě ještě alespoň někdo trošku myslí. A že mi dá šanci,“ těší Klimenta.

O tom, že ve vašem současném přesunu hrál velkou roli, asi není třeba pochybovat.

To ne. Určitě to šlo přes něj. Právě on si mě vytáhl do Stuttgartu. A teď mi chce dát další šanci.

Hned na začátku nového angažmá mít podporu hlavního trenéra, to se hodí, že?

Je to určitě příjemnější. Nikdy nevíte, ale myslím, že dostanu více příležitostí, než bych dostal ve Stuttgartu. I když... Bröndby to teď klape, útočníkům to střílí. Takže si nemaluji to, že bych okamžitě nastoupil v základu. Ale určitě to bude o hodně lepší, než kdybych zůstal ve Stuttgartu.

Jan Kliment * Fotbalový záložník a útočník, který se narodil 1. září 1993 v Jihlavě. * Je odchovancem FC Vysočina, za který nasbíral 30 prvoligových startů a tři vstřelené branky. Nejvyšší soutěž si vyzkoušel také na Slovensku, kde za Banskou Bystricu na jaře 2014 odehrál 13 utkání. * V červnu 2015 se zúčastnil mistrovství Evropy hráčů do 21 let, na kterém ve svém životním utkání proti Srbsku (4:0) během 56 minut vstřelil čistý hattrick. Po svých třech gólech se navíc stal nejlepším střelcem šampionátu. * V létě 2015 se z dosud neznámého mladíka z provinční Jihlavy stalo horké přestupové zboží. O Klimenta se zajímal PSV Eindhoven, Werder Brémy, RSC Anderlecht, dva kluby z Itálie a další dva z Nizozemí. Nakonec se dohodl s VfB Stuttgart, s nímž červnu 2015 podepsal čtyřletou smlouvu. * Ve své premiérové sezoně v bundeslize Kliment na podzim 2015 zasáhl do sedmi utkání, v nichž vstřelil jednu branku. Na jaře se proměnil v náhradníka (odehrál pouze šest minut v duelu s Augsburgem). Nemohl tak ovlivnit následný sestup Stuttgartu z nejvyšší soutěže. * V úvodu aktuálního ročníku druhé německé ligy Kliment nedostal šanci ani v jednom ze tří utkání Stuttgartu, před uzávěrkou přestupů proto raději zamířil na roční hostování do Bröndby Kodaň. V týmu, jenž aktuálně vede dánskou ligu, se znovu potkává s koučem Alexandrem Zornigerem, který si ho před rokem vybral už do Stuttgartu.

Přitom před letošním návratem do Německa jste byl optimista a věřil jste, že byste si mohl zahrát...

Určitě. Po sestupu Stuttgartu do druhé ligy jsem si myslel, že dostanu více příležitostí. A i předsezonní období bylo dobré. Ale pak jsem nedostal žádnou šanci. Proto jsem chtěl pryč. Abych si mohl někde zahrát a neztratil zase minimálně půlrok. Takže jsme na poslední chvíli sehnali hostování (letní přestupové okno v evropských soutěžích se zavřelo 31. srpna).

Bylo ve hře více klubů, nebo šlo pouze o nabídku Bröndby?

Ze začátku jsem nic nehledal. Sice jsem se později dozvěděl, že o mě měl zájem jeden druholigový tým v Německu, což mi Stuttgart ani neřekl. Z toho jsem usoudil, že o mě stojí a dají mi šanci. To se ale nestalo. A když se ozvala Kodaň, nic dalšího jsme neřešili. Bylo to fakt na poslední chvíli.

Co jste o Bröndby a Kodani před vaším hostováním věděl?

Nic moc extra. Znal jsem tým, to jméno. Věděl jsem, že je tam právě trenér Zorniger. Ale že bych tušil něco víc, to ne. Až když jsem se dozvěděl o jejich zájmu, začal jsem si zjišťovat, jak na tom jsou, kdo za ně hraje a podobně.

Váš nový zaměstnavatel po pěti kolech vede o skóre dánskou ligu. To je asi slušná vizitka. Dá se čekat, že konkurence v útoku nebude slabá. Už jste ji stihl okouknout?

Momentálně je reprezentační pauza, takže na tréninku spousta kluků chybí. Takže jsme měli spíš kondiční přípravu než něco s balonem. S tím jsme toho moc nedělali. A když ano, měli jsme těžké nohy. Takže to zatím nemůžu hodnotit. Myslím, že další týden napoví víc.

Zmiňujete reprezentační přestávku. Je pro vás lepší do nového týmu přijít v tuto chvíli?

Asi je. Tím, že jsem nehrál žádný zápas, jsem prakticky tři týdny nic nedělal. Trenér to věděl, takže mi říkal, že musím trochu máknout, abych byl do příštího zápasu připravený. Takže to první týden trošku bolelo. Ale myslím, že mi to pomohlo. Tento týden už to bude takový klasický předzápasový program.

Přecházíte z německy mluvícího prostředí do týmu, kde asi více uplatníte angličtinu. Nebude to pro vás problém?

Na začátku tomu tak trošku bylo. Větu jsem začal anglicky, ale v její polovině jsem najel do režimu němčiny. Ale dá se na to zvyknout. Jakmile člověk začne používat angličtinu, po třech dnech je to už lepší. Ono i ve Stuttgartu se mluvilo hodně anglicky. Navíc tady je německý trenér a pár kluků z Německa, takže občas s nimi mluvím německy. Myslím, že to nebude problém.

A jak rozdílné je zázemí Stuttgartu a Bröndby?

No, bundesliga to tu není. Je jasné, že rozdíl je trošku znát. V tomhle mě bundesliga trošku rozmazlila. Ale určitě to není vůbec špatné. Naopak, je to v pohodě. Samozřejmě tady není takový servis jako v Německu, ale celkově je to na slušné úrovni.

Přesun z Německa byl poměrně narychlo. Už jste si stačil najít bydlení?

Nic vybraného nemám. Řešíme to s mým agentem, který mi bude posílat nějaké nabídky. Bavili jsme se, jestli to bude někde v centru, nebo na předměstí. Protože stadion je trošku mimo město. Já jsem řekl, že bych chtěl být v centru. Jsem městskej kluk. Ale říkal jsem mu, že nemám velké nároky. Tím, že je to ani ne na rok, tak stačí nějaký normální byt, v klídku.

Útočník Jan Kliment se loučí s jihlavskými fanoušky.

Stihl jste už trochu poznat Kodaň? Jak na vás zapůsobila? Po průmyslovém Stuttgartu by to mohla být příjemná změna.

Abych pravdu řekl, nevím. Zatím znám jen cestu hotel - stadion. Protože tady ještě nemám auto, moc jsem toho neviděl. Bydlím na předměstí, kde toho moc k vidění není. Že by mě to nějak oslnilo, to tedy ne. Ale každý říká, že město je tu nádherné. Tak uvidím, až se do něj půjdu podívat.

Co na váš přesun říkala přítelkyně? Přece jen to do Stuttgartu měla o polovinu cesty blíž.

Ono je to paradoxně možná lepší, než když jsem byl ve Stuttgartu. Tam nebyl přímý spoj: muselo se letět buď z Vídně, nebo přes Frankfurt. Do Kodaně to lítá každý den myslím dvakrát, je to hodinka cesty. Takže paráda.

Dá se tedy očekávat, že za vámi brzy přiletí?

Myslím, že hned tento týden. Bude se mnou na hotelu a trošku mi tady pomůže.