Zpátky v Brně. Představoval jsem si to jinak, říká Michal Škoda o Norsku

„Měl jsem zimnici, bolí mě v krku. Teď mám teplotu 38 stupňů, takže nic moc,“ vzkázal ve čtvrtek z postele 29letý útočník. „Možná to bylo změnou klimatu. V Norsku bylo šestnáct stupňů, tady jsou třicítky.“

Tahle patálie jen symbolizuje, že Škodovo první vysněné angažmá v cizině nedopadlo ideálně.

Vytáhlý blonďák se po čtyřměsíčním hostování v Lilleströmu opět vrací do české ligy. V pondělí by se měl hlásit na tréninku Zbrojovky. „Do Brna se vracím už potřetí. A nemám s tím problém,“ podotkl Škoda, jenž se v kalendářním roce 2016 blýskl 16 ligovými trefami.

Poslední týdny jste byl v nejistotě, co bude. Jak jste je prožíval?

Něco se řešilo, bylo tam nějaké oťukávání. Nakonec se vracím do Zbrojovky. A těším se.

Kromě návratu do Brna, kde máte platnou smlouvu, se také hovořilo o zájmu Zlína.

Jo, je pravda, že byl nejaktivnější.

Zkuste se ohlédnout za norským angažmá. Jaké bylo?

Po životní stránce to byla ohromná zkušenost. I pro moji kariéru to bylo hodně cenné. Mohl jsem si vyzkoušet jiný styl hry, žít v jiné zemi. Fotbalově jsem si to představoval trošku jinak, ale tohle fotbal občas přináší, že někdy člověk moc nehraje.

1 zásah v norské lize zaznamenal Michal Škoda, trefil se hned při debutu 2. dubna. 401 ligových minut odehrál čahoun za Lilleström, většinou nastupoval jako žolík.

Ze 17 kol jste se jen třikrát objevil v základní sestavě. Asi jste čekal víc, že?

No právě. Tím spíš, že se mi povedlo v prvním zápase dát gól, jsem myslel, že příležitostí bude víc. Do základu jsem se dostal ve čtvrtém kole. Venku jsme prohráli a zase jsem nastupoval jako náhradník. Když jsem dostal další šanci, zase mě hned vyndali, i když jsme remizovali. Bylo to zvláštní. Ale takhle to někdy je a člověk se s tím musí srovnat.

Když zpětně zauvažujete, udělal byste něco jinak?

Těžko říct. Ze začátku jsem se snažil jako vždycky trénovat na sto procent. Ke konci se už vědělo, že tam nezůstanu, a bylo těžké se koncentrovat na tréninky i zápasy. Ale nebylo to tak, že bych dělal nějaké problémy.

Norská liga se hrála i přes červen a červenec. Pociťujete na sobě, že jste od ledna neměl dovolenou?

Není to úplně příjemné, na druhou stranu zase začíná česká liga a na to se těším.

Doma neprotestovali, že jste rodinu nevzal například někam k moři?

Mrzí je to, ale zase chápou, že se nedá nic dělat. Vynahradíme si to v zimní pauze. (usměje se)

Když jste na jaře odcházel do Norska, lidé vám spílali, že jste o zahraničí mluvil až příliš často. Vyříkali jste si vše?

To vůbec nevím. Takhle, chtěl jsem zkusit jiné angažmá, ale nikdy jsem neříkal, že bych nechtěl hrát ve Zbrojovce. S trenérem i vedením klubu máme všechno vyřešené. Vracím se do Zbrojovky a budu se snažit odvádět co nejlepší výkony.

Brněnský kádr pro ligu Návrat Michala Škody není jedinou změnou v kádru Zbrojovky. Brňané, kteří dnes od 18.00 v generálce vyzvou turecký Kayserispor, poslali na hostování do druholigových Pardubic Petra Rybičku, Jakub Kučera bude hostovat ve Vítkovicích. Gólman Vlastimil Veselý přestupuje do Znojma.

Současný brněnský kádr má tak následující podobu:

Brankáři – Melichárek, Halouska.

Obránci – Vraštil, Šural, Pavlík, Kijanskas, Jovanovič, Jablonský, Vintr.

Záložníci – Polák, Sedlák, Buchta, Pilík, Krejčí, Kratochvíl, Janošek.

Útočníci – Ashiru, Přichystal, Koné, Škoda, Růsek, Lutonský, Fortes.



Byl jste v průběhu jara v kontaktu s brněnskou kabinou?

Jo, s Řezňou (útočníkem Jakubem Řezníčkem – pozn. aut.) si furt píšeme. Občas jsem napsal klukům i do společného chatu, byl jsem s nimi v kontaktu pořád.

Tým se přes léto opět výrazně obměnil. Lídři jako Řezníček nebo Zavadil odešli. Co vy na to?

Jsou to velké změny, ale myslím, že mužstvo se dobře posílilo. Třeba Tomáš Pilík podával v Příbrami nejen minulou sezonu solidní výkony. Na hrot přišel Francis Koné a co jsem koukal, i ten (Alvin) Fortes je velmi zajímavý hráč. Kádr je dobrý, jde jen o to, ukázat to na hřišti.

Trenér Habanec s vámi počítá na špici útoku, kde byste měli být právě s Koném konkurenti. Před odchodem jste hrál na pozici podhrotu, nebude to pro vás nezvyk?

Nevím. To se uvidí až časem, kde budu hrát. Nechám to na trenérovi. Ten rozhodne, kde budu pro mužstvo nejplatnější, tohle neřeším. Chci klukům pomoct a je jedno, jestli to bude na hrotu, pod hrotem nebo třeba zleva.

Myslíte, že budete do příštího týdne, kdy začíná liga, zcela fit?

Je otázka, jak se to bude vyvíjet, ještě dnes (ve čtvrtek – pozn. aut.) mám teploty. Uvidíme, co bude pak a jak se budu cítit.