Kam s Michalem Škodou? Útočník by se měl vrátit do Brna

Fotbal

Zvětšit fotografii Brněnský útočník Michal Škoda se raduje z gólu, archivní foto | foto: Marie Stránská, MAFRA

dnes 8:51

Zůstanu v Norsku? Vrátím se do Česka? Do Brna, kde mám platnou smlouvu? Anebo jinam? Sága kolem fotbalové budoucnosti Michala Škody má rozuzlení. 29letý útočník se vrací do Zbrojovky. „Měli bychom být domluvení,“ potvrdil ve středu před polednem šéf klubu Václav Bartoněk.