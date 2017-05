Máme jasno, co a jak, vzkazuje šéf fotbalového Brna po tajemné schůzce

Ihned po páteční porážce 0:3 volal trenér Svatopluk Habanec po schůzce s majitelem klubu Václavem Bartoňkem. „Situace je vážná, je potřeba hodně rychle nastartovat všechny zdravé buňky, aby Zbrojovka Brno zůstala v lize. Příští zápas se Zlínem bude prakticky o život,“ oznámil Habanec.

Brněnský trenér Svatopluk Habanec

Schůzky se svým šéfem se dočkal v pondělí, mítinku se zúčastnila také „vybraná skupina hráčů“. A východisko? „Došlo k jasné shodě, co a jak se stane v období posledních kol, zvláště pak v utkání se Zlínem, aby výsledkem bylo pokračování prvoligového fotbalu v Brně.“

Tolik oficiální stanovisko, které Zbrojovka vyvěsila na svém webu. Co tato zpráva znamená? Jaké kroky Brňané podniknou, aby unikli sestupové oprátce?

Fanoušci mohou jen hádat. Z pondělního „sdělení-nesdělení“ však zjevně příliš nadšení nebyli, na facebookovém profilu Zbrojovky se to hemžilo vesměs ironickými reakcemi:

„Tak to je super zpráva, hned su klidnější.“

„Prohlášení odpovídá hře, naprosto o ničem.“

„Jestli se dospělo k tomu, že se musí vyhrát nad Zlínem, tak na to nemuseli dělat mítink.“

„Nebylo vedení na hostování v Poslanecké sněmovně? Takováhle konkrétní prohlášení znám ze zpráv.“

Háček je v tom, že současná situace Zbrojovky nenahrává žertům.

Podle majitele Bartoňka šlo na schůzce o vyjádření vnitřní pospolitosti a síly. „Aby lidi neměli dojem, že se to týká jenom někoho a někdo další na to kašle. Vyjasnili jsme si situaci a shodli jsme se, to je na tom to nejpodstatnější. Důležitá je shoda názorů a postojů. Není žádný vnitřní rozkol. Máme jasno, co a jak. Víme, co a jak se má stát,“ sdělil Bartoněk.

Václav Bartoněk, majitel brněnské Zbrojovky.

Konkrétnější však být nechtěl. „Nebudu odhalovat vnitřní záležitosti, to je naše věc,“ opáčil Bartoněk s tím, že ani další účastníci schůzky víc neprozradí.

Vzkaz šéfa se dá vyložit tak, že přes současné těžkosti stále stojí za týmem i kritizovaným trenérem Habancem. Veškeré úsilí Zbrojovky se nyní upíná jediným směrem: zvládnout nedělní duel se Zlínem.

V tom případě budou mít Brňané od záchranářských tahanic klid. Ostatně jejich situace úplně zoufalá není: čtyři kola před koncem ligy mají na předposlední příčku k dobru slušných 5 bodů, o takový náskok by neměli přijít. Zlín už navíc o nic zásadního v lize nehraje.