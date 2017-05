Fotbalová asociace má velké potíže s penězi, žádá UEFA o půjčku

Ve čtvrtek ministryně školství Kateřina Valachová oznámila, že nejpozději do konce června všechny sportovní svazy obdrží stoprocentní částky svých dotací, čili i fotbal (více čtěte zde).

„Pro nás je nejdůležitější, že k fotbalové asociaci je přistupováno jako k ostatním sportům. Můžeme obdržet dotační prostředky ze všech programů. Cítíme úspěch,“ řekl Řepka.

„Ale na druhou stranu do doby, než prostředky z dotačních programů k nám doputují, tak nás čeká velmi složité období. Měsíc je pro nás hodně dlouhý termín,“ zdůraznil generální sekretář.

I proto musela asociace požádat vedení UEFA o půjčku. Je předběžně domluvená na 2 miliony euro, v přepočtu asi 54 milionů korun. Jen se čeká na 2. června, až bude zvolen nový předseda asociace a nový výkonný výbor, který podklady podepíše. Pak by peníze od UEFA mohly dorazit do deseti dnů.

„Už pět měsíců musíme hospodařit se svými vlastními zdroji, s veřejnými minimálně. Pokud by do konce června peníze z ministerstva nedorazily, tak by muselo dojít k velmi represivním krokům. Snažíme se chovat efektivně, snižujeme náklady,“ ujistil Řepka.

Represivní kroky by způsobily kolaps sekretariátu čili by se dotkly veškerého fotbalu v zemi, především amatérského. „Sekretariát by nemohl dělat svou práci,“ podotkl Řepka.

Nevylučuje však, že dojde ke snížení stavů. „Nejdřív musíme udělat personální analýzu, nechci své lidi strašit, že jich deset nebo dvacet bude muset odejít.“ Na sekretariátu asociace pracuje 91 zaměstnanců, kteří mají na starosti na sedm stovek projektů. „Potom bychom museli některé projekty odložit, zastavit.“

Nejbližší a nejdůležitější akce reprezentací ohroženy nejsou. Jedenadvacítku od příštího týdne čeká příprava na mistrovství Evropy v Polsku, do kterého vstoupí v neděli 18. června proti Německu. Reprezentační áčko hraje 5. června v Belgii a o pět dní později kvalifikaci v Norsku.

„Áčko a jedenadvacítka jedou ve speciálním režimu. Menší otazníky máme u devatenáctky, kterou čeká mistrovství Evropy v Gruzii,“ podotkl Řepka.

Fotbalová asociace a vlastně i veškeré sportovní svazy se dostaly do problémů před třemi týdny, kdy policie kvůli podezření ze zneužití státních dotací zadržela šéfa fotbalu Miroslava Peltu, který je vazebně stíhán. Stejně jako náměstkyně ministerstva Simona Kratochvílová. V reakci na to ministryně Valachová pozastavila vyplácení dotací, poté podala k 31. květnu demisi. Nyní oznámila, že dotace dorazí do konce června.

Otázkou je, co udělá její nástupce, který ještě není znám. „Může se stát cokoli,“ upozornil Řepka. „Vážíme si práce, kterou paní ministryně pro sport odvedla. Byla velkým přínosem pro sport. Ale může se stát, že za týden přijde nový ministr, noví úředníci a všechno bude jinak.“

Mimochodem, vyplácení dotací fotbalové asociace není podmíněno volbou „správného vedení“ na nadcházející valné hromadě.

„Ministerstvo se chová demokraticky. Sami víte, že UEFA a FIFA je na zásahy státu do fotbalu velmi háklivá. Ať bude zvolen kdokoli, ministerstvo si v tomto ohledu nekladlo žádnou podmínku,“ uzavřel Řepka.