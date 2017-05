Finále fotbalového poháru láká, Zlín vypraví do Olomouce autobusy

Předprodej na finále fotbalového poháru

Prodej vstupenek na finálové utkání MOL Cupu mezi Zlínem a Opavou (17. května v Olomouci) se uskuteční na pokladnách zlínského stadionu Letná.

Otevřené budou dnes od 13 do 18 hodin, zítra od 9 do 13 hodin a od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 17 hodin. Pokud lístky zůstanou, budou doprodány později.