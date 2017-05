Finále McDonald's Cupu ozdobí také exhibice s Pavlem Nedvědem

Jeho finálový turnaj - Svátek fotbalu - se uskuteční právě ve viktoriánské Doosan Areně. A 44letý Nedvěd v jubilejním ročníku přijal roli patrona turnaje.

„Pro mě je to špatná zpráva, Pavel má super figuru a srovnání se mnou nevyzní vůbec dobře. Ale věřím, že můj pěší fotbal mu na trávníku i tak pomůže,“ vtipkoval při čtvrtečním losu čtyř základních skupin v Plzni Pavel Horváth, pro změnu ikona mistrovské Viktorie a nyní asistent prvoligového týmu.

VIDEO: Patronem McDonald's Cupu je Pavel Nedvěd Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nedvěd s Horváthem, který byl patronem největšího žákovského českého turnaje v roce 2013, totiž v rámci dvoudenního finále vyběhnou i na trávník k exhibičnímu utkání týmu McDonald’s proti výběru osobností. V něm se představí i další bývalí patroni akce - Lukášové Došek, Zelenka a Jarolím, Vladimír Šmicer, Vladimír Darida a Jakub Dovalil. Dorazí také plzeňský odchovanec Patrik Ježek nebo bavič Jakub Kohák.

Ale hlavní role bude patřit patnácti školním výběrům (10 - 11 let), které se na finále probily z krajských kvalifikací. Jednu volnou kartu pak tradičně získala škola z pořádajícího města, tou je 33. ZŠ Terezie Brzkové na Skvrňanech, dvojnásobný vítěz a trojnásobný finalista McDonald’s Cupu. Los ji letos zařadil do skupiny D k vítězům ještě probíhajících finále v krajích Jihočeském, Středočeském-jih a Vysočina. „Je to těžká skupina, ale jen tak máme prostor na další zlepšení,“ uvedl Filip Linhart, zástupce ředitele 33. ZŠ.

Do letošního ročníku McDonald's Cupu se ve dvou věkových kategoriích (6 - 9 let, 10 - 11 let) zapojilo bezmala 76 tisíc dětí z 2 867 základních škol. Za dvacet let si turnaj zahrálo přes 1,3 milionu dětí!

Boje ve skupinách začnou v Plzni v úterý 30. května, ve středu 31. května jsou na programu semifinále, zápasy o umístění, ve 12.40 pak exhibice osobností a finále McDonald’s Cupu se rozehraje ve 14 hodin. Vítězná škola se může těšit na velkolepý zájezd do Turína, kde je zázemím slavného Juventusu provede právě Pavel Nedvěd a malí fotbalisté se potkají třeba i s jedním z nejlepších gólmanů světa Gianluigim Buffonem.

„Svátek fotbalu v Doosan Areně nabízí samozřejmě i doprovodný program pro děti s game zónou a soutěžemi, mimo jiné o nejvtipnější transparent,“ vypočítává Ladislav Petera, „otec“ McDonald’s Cupu reprezentující Asociaci školních sportovních klubů. Soutěží se také o nejvýraznější fanouškovskou podporu, vítězný výběr pak pojede na utkání mistrovství Evropy do 21 let Česko - Německo do Polska, dětí navíc získají právo doprovodit hráče přímo na trávník.