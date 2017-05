Manchester, nebo Ajax? Ve finále Evropské ligy jde o titul i zlínský osud

A to by byl pro provinční klub z jihu Moravy nevídaný úspěch.

Sedmdesátimilionový bonus v kapse. A především prestiž a pozornost v podobě nejméně šesti utkání s věhlasnými evropskými soupeři.

Stačí se podívat, které týmy se do příštího ročníku Evropské ligy kvalifikovaly. Namátkou třeba Arsenal, AC Milán, Villarreal... pro Zlín doslova snoví soupeři. Ale nepředbíhejme.

„Rozhodně si s klukama sedneme a budeme Manchesteru fandit,“ plánuje zlínský gólman Stanislav Dostál.

Koho ve finále sledovat Paul Pogba - Manchester

Nejdražší fotbalista světa zůstal v celé sezoně spíš za očekáváním, ale kvůli velkým zápasům ho přece do United přivedli. Ve finále by se měl předvést, formu má, o víkendu dal gól v lize. Kasper Dolberg - Ajax

Objev sezony. Čekal, že bude hrát spíš za rezervu. Ale devatenáctiletý útočník se během sezony vypracoval v oporu prvního týmu. Dohromady už nastřílel dvaadvacet gólů.

Marcus Rashford - Manchester

Při absenci Zlatana Ibrahimovice je z Rashforda útočník číslo 1. V prodloužení rozhodl čtvrtfinále, v semifinále proti Celtě Vigo jeden gól dal a na druhý centroval. Prosadí se ve finále? Davy Klaasen - Ajax

Kapitán. Lídr. Opora. Z pozice ofenzivního záložníka nastřílel v sezoně šestnáct branek. Ve finále na něj Ajax bude hodně spoléhat.



„Jsem sice fanoušek Arsenalu, ale pokud vyhrají United, tak mu začnu přát taky,“ usmál se trenér Bohumil Páník.



Manchester si na finále věří. Má totiž Josého Mourinha, který evropská finále neprohrává. V kariéře vyhrál tři ze tří. A čtvrtému úspěchu nyní podřizuje všechno.

Oželel závěr anglické ligy, ani s novináři se výrazně nerozptyluje. „Soustředím se na své finále,“ odpovídá, anebo neříká vůbec nic. „Žádné otázky? Skvěle. Tak nashle,“ pronesl na tiskové konferenci po nedělním utkání Premier League. Ta trvala dvacet sekund.

Pohár z Evropské ligy je tím posledním, který v nablýskaném muzeu Manchesteru United schází. A protože skončil v lize šestý, jde o poslední možnost, jak se probojovat do Ligy mistrů.

„Bylo by skvělé uzavřít kruh a říct si: jsme jediný klub, který vyhrál všechny soutěže světa,“ zasnil se sebevědomý kouč.

„To bychom jim pak museli poslat nějaké poděkování,“ žertoval brankář Zlína, pro který by účast v základní skupině byla ternem. „Tím, že marketing UEFA funguje líp a líp, stala se Evropská liga velmi atraktivní po všech stránkách. Klub to může změnit, jako se to povedlo v Plzni,“ říká trenér Páník, jenž má zatím se Zlínem jisté čtvrté předkolo.

Z něj je ovšem do hlavní soutěže pořád daleko. Proto „Ševci“ tolik vyhlíží pomoc Manchesteru, na který ale rozhodně nečeká snadný soupeř.

„Manchester je sice větší klub s výraznějšími finančními možnostmi,“ tuší kouč Peter Bosz, „ale my máme kvalitu, jinak bychom ve finále nebyli,“ dodal.

Ajax spoléhá především na mladé fotbalisty, odchovance. Vždyť za posily utratil od konce druhé světové války stejně peněz jako Manchester za poslední tři sezony.

„Ničeho se nebojíme. Bude to skvělý zápas,“ těší se Kasper Dolberg, devatenáctiletý střelec, který dvěma góly v semifinále pomohl vyřadit Lyon.

Manchester United se do boje o pohár dostal přes Celtu Vigo, předtím kromě dalších vyřadil i Rostov, přemožitele pražské Sparty. Do finále ale musí s širokým lazaretem, na které jsou Ibrahimovic, Rojo, Shaw, Fellaini, Smalling, Young. A chybět bude i vykartovaný stoper Bailly.

„Navíc cestujeme smutní,“ přiznal trenér Mourinho. Manchester totiž v noci z pondělí na úterý zasáhl teroristický útok. Na koncertě americké zpěvačky Ariany Grandeové zemřelo po výbuchu bomby dvaadvacet lidí.

„Je to zdrcující zpráva,“ napsal kapitán Wayne Rooney na twitter. A José Mourinho jej před novináři doplnil. „Věřím, že to všechny lidi v Manchesteru semkne. My se musíme soustředit na náš úkol, který musíme dokončit.“

Tím úkolem je vyhrát Evropskou ligu.