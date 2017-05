Ajax dává naději českému mistrovi, Manchester zase potěší Zlín či Opavu

České kluby v klasifikaci národů pro nasazení do následujícího pohárového ročníku obsadily loni třináctou příčku, což samo o sobě nezaručí pro žádný klub přímou účast v některé z hlavních soutěží Evropské fotbalové unie (UEFA).

Ale celkové výsledky současné sezony jim určitou šanci dávají.

Liga mistrů pomoci může spíš Ajax než Manchester

Český šampion (Slavia nebo Plzeň) má zaručený postup minimálně do 3. předkola mistrovské části Champions League stejně jako v předchozích letech.

Pokud však vítězové Ligy mistrů i Evropské ligy postoupí do příštího ročníku Ligy mistrů ze svých ligových soutěží, půjde český mistr rovnou do hlavní fáze nejprestižnější klubové soutěže. To znamená šest atraktivních utkání a především automatický příjem 340 milionů korun...

Jedna podmínka už je splněna, Real Madrid i Juventus Turín, finalisté Ligy mistrů, mají jistou účast v příštím ročníku ze svých soutěží.

Letošní vítěz Evropské ligy, který si zajistí také účast v Lize mistrů, však zatím na pozicích pro účast v Champions League nefiguruje.

Větší šanci má Ajax Amsterdam, ale posuďte sami, jak je reálná. Aby se stal nizozemským šampionem, musí v neděli vyhrát na hřišti dvanáctého Tilburgu a doufat, že Feyenoord Rotterdam doma neporazí deváté Heracles Almelo.

Mimochodem, když si před týdnem Feyenoord mohl zajistit titul, padl na hřišti podprůměrného rotterdamského klubu Exelsior 0:3.

Možnost, že by Manchester United dosáhl na Ligu mistrů z Premier League, je velmi malá. Na třetí místo ztrácí pět bodů, pozitivní však je, že má odehráno o zápas méně než Liverpool. Naděje ale klesají, protože před United jsou ještě Manchester City a Arsenal, které mají na Mourinhův tým čtyřbodový resp. tříbodový náskok.

Navíc kouč Mourinho se nechal slyšet, že cesta do Ligy mistrů vede spíš přes triumf v Evropské lize než z Premier League.

Zbývají tři kola, United hrají na Tottenhamu, Southamptonu a s Crystalem Palace. Arsenal se představí na hřišti Stoke, pak má doma Sunderland a Everton. City hostí Leicester, West Bromwich a končí na Watfordu. Liverpool hraje na West Hamu a doma s Middlesbrough

Evropská liga pro vítěze poháru drží klíč Manchester

Závěr sezony Manchesteru United bude klíčový pro finalisty českého poháru. Pro Opavu či Zlín kyne možnost přímé účasti v Evropské lize, což s sebou nese finanční prémii přes 70 milionů korun. Ta by oběma klubům zajistilo rozpočet na dva roky, Opavě možná i na víc let... A například Sparta v letošním ročníku v Evropské lize vydělala 150 milionů korun díky úspěšným výsledkům.

Co se tedy musí stát, aby vítěz českého poháru nemusel do zrádné kvalifikace?

Tak především Manchester United musí vyhrát Evropskou ligu. A v Premier League skončit na pátém či šestém místě, což se hravě může stát. A nebo třetí, což je, jak už víte, velmi málo pravděpodobné.

Páté a šesté místo v Premier League totiž letos zaručí přímý postup do Evropské ligy, protože ve finále Anglického poháru je Chelsea s Arsenalem.

Triumf Chelsea, která bude nejspíš šampionem, přepustí přímý postup do Evropské ligy pro šestý tým. Triumf Arsenalu v podstatě udělá to samé, jen s tím rozdílem, že Arsenal půjde buď do Evropské ligy jako vítěz poháru, nebo se umístí lépe a bude hrát o Ligu mistrů. A místa do Evropské ligy připadnou i tak pátému a šestému v pořadí.

Pokud Evropskou ligu vyhraje Ajax, vítěz českého poháru jde do 3. předkola Evropské ligy.