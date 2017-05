I současný tým má na Evropskou ligu, věří zlínský hrdina Bartolomeu

„Nejsem žádný hrdina. Sice jsem dal gól, ale makali jsme jako tým a vyhráli společně,“ pravil 23letý Bartolomeu po finálové výhře 1:0 nad Opavou.



Popište vítěznou trefu.

Trenér mi před zápasem říkal, ať hodně střílím, tak jsem to zkusil. Ťukl jsem si míč a vypálil na první tyč. Říká se, že brankář by si ji měl hlídat, naštěstí to tam padlo. Jsem hrozně šťastný, asi to byl můj nejcennější gól.

Pak jste mohl přidat ještě jednu branku, ale trefil jste břevno...

Věřil jsem si, že ještě jeden gól přidám. Závěr by se hrál ve větším klidu. Měli jsme víc brejků. A tím, že jsme hrozili, nehrozila Opava.



Nebáli jste se, aby pak Opava nevyrovnala?

Ty šance nás mrzely, věděli jsme, že Opava může dát gól, že ve standardkách je silná. Ale ubránili jsme to, je to ohromně dobrý pocit.

VIDEO: Zlín porazil v poháru Opavu 1:0 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V lize jste skóroval jen jednou, nedávno na Bohemians, což je jediné zlínské ligové vítězství na jaře. Čím si vysvětlit takovou útočnou formu?

Moc ligových startů nemám, ale v poslední době se to otočilo. Odehrál jsem dva ligové zápasy, nastoupil i za béčko a dostal se do dobré formy.

Po podzimu, kdy jste hostoval v druholigovém Znojmě, jste rázem zlínským hrdinou. Jak se to poslouchá?

Je to zadostiučinění za tvrdou práci, že jsem to nevzdal. Ale šli jsme za výhrou jako celý tým, nikdo se na nic nevykašlal.

Motivoval vás majitel klubu k triumfu?

Už samotná Evropská liga je motivace, nic víc být nemůže. Je to historická chvíle pro celý Zlín, pro celé Česko.

Ukazujete, že hrát pohár není k ničemu, že?

V Česku je hodně podceňovaný, ale všichni se přesvědčili, že i klub jako Zlín se může dostat daleko.

Jak bouřlivé budou oslavy?

Nedovedu si to představit. Určitě to oslavíme, ale víme, že v sobotu nás čeká další ligový zápas.

Hrálo se před vyprodaným hledištěm. Co jste říkal atmosféře?

Takový zápas jsem ještě nehrál. Fanoušci a rachot, který udělali, to byla motivace. To vás hodně vyburcuje. I když nemůžete, hrabete zpátky.

Díky výhře jste si zajistili účast minimálně ve 4. předkole Evropské ligy. Pokud letošní ročník ovládne Manchester United, postoupíte rovnou do základní skupiny. Dovedete si to představit?

Jasně. Museli bychom pak posílit kádr, ale jsem přesvědčený, že i současný kádr je silný.

Ví se o váš, že v anglické lize fandíte Liverpoolu, ale ve finále Evropské ligy asi budete přát Manchesteru, největšímu rivalovi, že?

To víte, že jim budu fandit. Asi se na ten zápas půjdeme s klukama někam podívat společně, aby to mělo lepší nádech. Věřím, že Manchester nad Ajaxem vyhraje.