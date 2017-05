Wengerův rekord, nebo double pro Chelsea. Anglii čeká finále poháru

„Že jsme vyhráli titul? Na to musíme v sobotu zapomenout. Musíme být znovu koncentrovaní a hladoví, hladovější než soupeř,“ hlásí trenér Antonio Conte.



Chelsea útočí na double, Arsenal chce alespoň částečně vylepšit dojem z nepovedené sezony. Po dvaceti letech chybí v první čtyřce.

„V posledních dvou měsících jsme se přece jen zlepšili. Tým zareagoval správně, bylo by skvělé, kdybychom to podtrhli trofejí,“ uvedl Wenger.

KDO S KOHO. Arséne Wenger (vpravo) dobře ví, jaké to je vyhrát FA Cup. Pro Antonia Conteho (vlevo) půjde v Anglickém poháru o premiérové finále.

Sám je na anglický FA Cup specialistou. Ve finále je potřetí za poslední čtyři roky. Během necelých jednadvaceti let v Anglii ho vyhrál už šestkrát a sedmým triumfem by vytvořil rekord mezi trenéry. K tomu by vyrovnal i Chelsea s Liverpoolem, které stejnou soutěž vyhrály sedmkrát. „Ale o to mi nejde,“ řekl před novináři.



Chce prý hlavně napravit nepovedenou sezonu.

„Bylo by pěkné mít trofej, když už se nám to v ostatních soutěžích úplně nepovedlo,“ přidal se Petr Čech na vlastním webu. Na českého gólmana čeká páté finále FA Cupu v kariéře, čtyři předchozí vyhrál s Chelsea, sobotním soupeřem.

„Je to zvláštní, trochu paradox. Ale už jsem těch zápasů proti Chelsea odehrál několik. Soustředím se na finále,“ říká Čech, který zatím chytal proti svému bývalému klubu pětkrát s bilancí dvě výhry, tři porážky.

Arséne Wenger může získat svůj sedmý FA Cup. Stejně jich má Chelsea a Liverpool.

„Chelsea má za sebou vynikající sezonu, ale o to větší motivace je to pro nás,“ dodal Čech, který si bude ve finále dirigovat netradiční obranu. Z různých důvodů do finále nezasáhnou Laurent Koscielny, Skhodran Mustafi ani Gabriel.

Do boje tak pravděpodobně půjde zkušený Per Mertesacker, který přitom kvůli zranění nastoupil v celé sezoně jen na 37 minut. „Tenhle rok jsem sice nehrál, ale předchozích patnáct ano. Budu stoprocentně připravený,“ slibuje kapitán klubu.

Naopak Chelsea je kompletní, i když trenér Conte roli favorita odmítá. „Jsme po oslavách titulu, zatímco Arsenal ztratil možnost hrát Ligu mistrů a má poslední možnost, jak zachránit sezonu. Nejsme favoriti,“ upozorňuje Conte.

Odpověď na poslední tajenku sezony v Anglii přijde nejpozději v sobotu po deváté hodině. Hraje se v londýnském Wembley. Od 18:30.

A pak ještě jedna důležitá otázka. Pro trenéra Arsenalu.

Bude to váš poslední zápas, Arséne? „To určitě ne. Ve fotbale budu pokračovat, ale jestli to bude v Arsenalu, to se teprve uvidí.“