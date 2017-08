Záložník Teixeira. Portugalec, který na fotbalisty Plzně umí

„Jsem velmi šťastný, že jsem se dohodl na přestupu. Steaua je klub s obrovskou tradicí,“ říkal Teixeira po přestupu do Bukurešti.

Rodák z Paříže má za sebou květnatou kariéru, kterou začal v portugalském Felgueiros. Později hrál v Paris SG či West Bromwich Albion, ale v posledních letech se trvaleji usadil v Rumunsku.

V únoru 2011 šel hostovat z ukrajinského Metalurgu Doněck do FC Brašov,následně přestoupil do Rapidu Bukurešť. Pak se na chvilku stěhoval za saúdskoarabskými šejky do Al-Shaabu, aby se v létě 2013 vrátil do Rumunska. Rok na to pomohl Ploješti k tomu, aby vyřadila Plzeň ve 3. předkole Evropské ligy.

Tehdy si svěřenci kouče Uhrina ml. přivezli z Rumunska nadějnou remízu 1:1, jenže odvetě to byl právě Teixeira, kdo ve 20. minutě načal zkázu. Viktoria prohrála 1:4.

Rumunský záložník Filipe Teixeira (vpravo) ještě v dresu Astry Giurgiu v souboji s Romanem Hubníkem.

„Portugalský střízlík se najednou zjevil sám na malém vápně a zblízka snadno propálil Kozáčika. Domácí se dívali po sobě, kdo měl střelce hlídat. Zřejmě Bakoš, který seděl na zemi. Trenér Uhrin z lavičky křičel na Procházku, proč si obranu líp nezorganizoval,“ popisoval situaci server iDNES.cz.

I minulý týden v Bukurešti se Teixeira prosadil po centru, tentokrát však hlavou, když předskočil provizorního stopera Řezníka.

V Ploješti strávil Portugalec dvě sezony, v nichž nastřílel ve 49 zápasech 15 branek. Poté přestoupil do Astry Giurgiu a znovu potkal Viktorii Plzeň – loni v základní skupině Evropské ligy. V Doosan Areně Teixeira při vítězství 2:1 nenastoupil, ale v domácí odvetu (1:1) už si ujít nenechal.

Mimochodem, hrálo se na stejném stadionu jako před týdnem. A to už Portugalec hájil dres FCSB, dřívější Steauy. Společně s ním tam z Astry přestoupili v létě Budescu, Morais, předtím i Alibec.

Teď Plzeň doufá, že kouzlo Teixeiry konečně zlomí.