Hattrick? Jsem za něj rád, snad se mi povede i v lize, sní Zorvan

Na hřišti vířil aktivitou a zejména v druhém poločase byl vidět. Ten první totiž Hradec jednoznačně přehrál tým z Červeného Kostelce, který hraje krajský přebor 5:0. To se hattrickem blýskl snajpr Hradce Jan Pázler. Zorvan v úvodní pětačtyřicetiminutovce zaznamenal jednu branku, když zpoza vápna ukrytou střelou překonal domácího gólmana Kobose.

Druhá půle už tak jednoznačná nebyla, když dokonce Červený Kostelec díky brance Hundáka snížil. Hradci se herně tolik nedařilo a právě zde ukázal svůj přínos pro tým talentovaný Zorvan. Ten neúnavně rozvíjel hradecké akce a odměnou za to mu byly další dvě vstřelené branky a dovršení hattricku, což se mu v kategorii dospělých povedlo vůbec poprvé v kariéře.

„Je to můj první hattrick v dospělých, takže mě to potěšilo, i když bych ho samozřejmě raději dal v ligovém zápase. Snad se mi to co nejdřív povede,“ řekl Zorvan.

Jak se jde do zápasu, kde musíte potvrdit roli favorita a nic jiného než výhra se od vás nečeká?

My jsme s tím do toho šli. Oni hrají krajský přebor a ten rozdíl by měl být určitě znát a hlavně vidět. Myslím, že první poločas byl z naší strany o sto padesát procent lepší než ten druhý. Jsem rád, že jsme nakonec dokázali vyhrát oba poločasy, protože v tom druhém se nám toho příliš nepovedlo a nebylo to vůbec podle našich představ.

V prvním poločase vám naprosto dokonale vycházela hra po křídlech, kdy jste několik branek zaznamenali po pěkné kombinaci. Jenže ve druhé půli jste hodně centrovali do vápna vzduchem. Byla to hlavní příčina toho, že druhý poločas byl o dost horší?

Bylo to tak. Začátek nám vyšel podle představ a vycházely nám i pěkné kombinace. My jsme šli makat i do druhé půle. Nechci říkat, že jsme to odflákli, protože si to nemyslím, ale asi to nebylo úplně stoprocentní ze všech stran. My jsme se snažili, aby ten rozdíl na hřišti byl vidět a na konečném výsledku je to vidět, takže spokojenost.

Vám osobně se dařilo na jedničku, když se vám povedlo vstřelit tři branky. To před startem nové sezony povzbudí, že?

Já osobně jsem za to nesmírně rád. Snad něco z toho dokážu přenést do ligy, abych tam nějaký gól taky dokázal vsítit.

Vaši fanoušci se zase převedli, když vlastně při každém gólu řvali: Jukl ven! To nevypadá na vzájemnou dohodu s klubem.

Tak to jsou ti ultras. My o nich víme, ale nic s tím neuděláme. My se snažíme odvést maximum na hřišti a neohlížíme se zatím, jestli fanoušci řvou Jukl dovnitř, nebo Jukl ven. My se prostě snažíme makat, abychom dokázali vyhrát na hřišti a byli spokojeni lidé okolo.

Pro vašeho trenéra Karla Havlíčka to byl speciální zápas, když v Červeném Kostelci působí jako předseda klubu a ještě loni dokonce nastupoval za Kostelec v krajském přeboru. Hecoval vás nějak speciálně před zápasem?

Jo, tak trenér před zápasem říkal, že mají nacvičené standardky, které zahráváme i my, tak ať si na ně dáme pozor. On se na zápas strašně těšil. Je to logické, když z Kostelce pochází a vlastně tady i hraje, tak to pro něj muselo být speciální. My jsme rádi, že jsme mu dali dárek v podobě vítězství 7:1 a postupujeme dál.

Co jste říkal na návštěvu? Na stadion, kde se hraje normálně krajský přebor, dorazilo skoro 1 400 diváků. To se většinou nevidí ani v Hradci.

Bylo to fantastický. To je skoro dvojnásobek, co občas chodí na Malšák. Byla to pro nás povzbudivá atmosféra a hrálo se nám tu moc dobře. Když lidi fandí, tak je to úplně o něčem jiném, než když jsou prázdné tribuny. Takže my jsme rádi a děkujme všem, co přišli.