Rada o cestě Dukly: Z autobusu se začalo kouřit, tak jsme raději vypadli

„Autobus normálně kleknul. Začalo se z něj kouřit, tak jsme z něj raději vypadli, aby se něco nestalo,“ popsal konec autobusové cesty na zápas brankář Dukly Filip Rada.

Přestože dopravce slíbil, že zhruba za 45 minut přijede náhradní autobus, hráči v té chvíli vzali cestu k zápasu do svých rukou.

„Kdybychom čekali, tak bychom přijeli do Hradce na poslední chvíli. Tak jsme obvolali všechny, co jedou hlavně z lidí z klubu na Hradec, zastavili nám a nakonec jsme se do nich nějak shromáždili a v Hradci jsme byli včas,“ uvedl brankář Dukly.

Rada se na důležité výhře podílel několika jistými zákroky, díky nimž jeho tým nedostal ani jediný gól. „Před zápasem jsme na tom byli stejně jako Hradec. Pro nás je to cenné, hráli jsme venku, ale teď to musíme potvrdit,“ ocenil výhru na východě Čech.

Podle něj to dlouho vypadalo na remízový zápas, byť šance byli na obou stranách: „My jsme měli nějaké štěstí při šancích domácích, ale myslím, že když se to bere takhle, tak Hradec ho několikrát měl také. My jsme ale naštěstí pro nás dali gól.“

Zápas v Hradci se odehrál i přesto, že to kvůli špatnému stavu trávníku na tamním vypadalo na odložení a rozhodčí jeho konání posvětili až 24 hodin před výkopem. „Myslel jsem že bude horší. Nevím, co se tady stalo a co se řešilo, ideální sice nebylo, ale hrát se na něm dalo,“ uvedl brankář Dukly.