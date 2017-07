Panák by si do Slavie troufl, ale svůj odchod z Karviné neřeší

Takže? Panák do Slavie pravděpodobně opravdu přestoupí, ale zřejmě nejméně půl roku zůstane v Karviné na hostování.

„Jsem tady, o něčem se jedná, ale řeší to kluby. Do toho moc nevidím a je mi jedno, jak to dopadne,“ řekl Filip Panák. „Nebo jinak... Jsem v Karviné spokojený, takže uvidím.“

Panák uznává, že má za sebou přelomovou sezonu. Při karvinské premiéře v první lize se probojoval do základní sestavy, přičemž odehrál 27 zápasů, v nichž dal tři góly. „Začal jsem stabilně hrávat, což bylo důležité,“ uvedl jednadvacetiletý fotbalista.

Pochvaluje si, že mu pomohly zkušenosti z Lokomotivy Petrovice, kde předminulou sezonu hostoval. „Když si uvědomím, že před rokem jsem byl v divizi a teď pravidelně nastupuji proti nejlepším v republice, tak je to paráda.“

Trenér Jozef Weber je přesvědčený, že by Panákovi prospělo, kdyby ještě nejméně rok zůstal v Karviné. „Navíc ve Slavii je velká konkurence,“ řekl Weber.

„Láká mě pokračovat v Karviné. Je tu kvalitní mužstvo, takže se nikam nehrnu,“ prohlásil Filip Panák. Konkurence ve Slavii se však nebojí. „Troufl bych si. Jinak bych ani nemohl hrát fotbal. Je fakt, že by to asi byl velký skok, ale zase do jakého jiného klubu bych měl v Česku jít? Chci hrát co nejvýše, ale to neznamená, že ne s Karvinou.“

Ještě než rozjel letní přípravu, trenér Vítězslav Lavička ho dodatečně povolal na přípravný kemp reprezentace do 21 let před šampionátem v Polsku. „Užil jsem si to, a i když jsem se do nominace nedostal, byl jsem rád, že jsem se aspoň týden mohl měřit s nejlepšími českými hráči.“ Teď znovu bojuje o místo v sestavě Karviné. „Přicházejí noví hráči, je nás hodně, takže dostat se i do základu v Karviné bude těžké. Ale budu se snažit jako minule,“ slíbil.