Případ Novotný zase ožívá. Po sérii zranění přišly góly a asistence

Sotva začal na začátku loňského roku nosit dres Jihlavy, hned skončil na marodce. „Měl jsem zlomeninu v kotníku, to mě vyřadilo na tři měsíce, čili prakticky celé jaro jsem nebyl funkční,“ připomíná Filip Novotný první ze svých trablů.

Když už se v létě 2016 těšil na svůj návrat, netrvalo to dlouho a na seznamu zraněných skončil znovu. „Během přípravy jsem měl trhlinu ve svalu, to mě zase vyřadilo z podzimu,“ říká o svém druhém problému v Jihlavě.

Jestliže se říká do třetice všeho dobrého, pak tohle bylo do třetice všeho špatného. Jaro 2017, Novotný opět zraněný. „Tentokrát jsem měl trhlinu v zadním stehenním svalu,“ upřesňuje.

Od svého příchodu do prvoligového týmu tak v nejvyšší soutěži odehrál všehovšudy 204 minut. Nejvíce na sebe upozornil teprve tento týden. V poháru ve Vyškově vstřelil dva první góly a na další dva přihrál. „Ulevilo se nám,“ přiznává. „Trápili jsme se jako tým s tím, kdo dá letos první gól, nakonec to vyšlo na mě, jsem za to rád.“

Kdo ví, jestli právě středečním výkonem si neřekl o místo v sestavě pro nedělní duel s Viktorií Plzeň. „Takhle jsme se ale s trenérem nebavili. Pochválil celé mužstvo.“

Novotný kdysi přestoupil na Vysočinu z Ústí nad Labem s pověstí šikovného mladého kluka. Nejvíc mu v paměti utkvěl pohárový zápas se Slavií Praha. „Tenkrát jsme Slavii vyřadili,“ připomíná. Sám dokonce vstřelil gól. Od změny angažmá však jeho kariéra stagnovala. Důvody jsou již známé. „Snad teď budu fit,“ věří.