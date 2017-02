Infantino chce podporovat společné kandidatury na fotbalové MS

dnes 13:24

Prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino chce podporovat, aby mistrovství světa 2026 hostily až čtyři země najednou. Každé by tak stačilo mít k dispozici maximálně pět odpovídajících stadionů. Nestalo by se tak, že by se investovalo do výstavby a rekonstrukcí stadionů, které následně nebudou mít využití.

„Podpoříme společné kandidatury, protože FIFA musí ukázat rozum a musí myslet z dlouhodobého hlediska,“ řekl Infantino při dnešní návštěvě Kataru, kde kontroloval stav příprav na šampionát v roce 2022. „Dalo by se přijít s projektem, ve kterém by se spojily dvě, tři, čtyři země a každá by dala k dispozici tři, čtyři či pět stadionů. Toto budeme jistě podporovat. Ideálně aby tyto země ležely poblíž sebe,“ doplnil Infantino. Dosud jedinkrát získala pořadatelství MS společná kandidatura dvou zemí. A to v roce 2002, kdy turnaj hostily Japonsko s Jižní Koreou. Od roku 2026 se však turnaj rozšíří na 48 účastníků, což bude klást větší nároky na organizátory. Ačkoli počet stadionů má zůstat stejný, jde i o ubytovací kapacity, tréninkové plochy či větší množství fanoušků. I proto se chce FIFA vydat cestou rozdělení turnaje do více zemí. O pořadateli MS 2026 má FIFA rozhodnout v květnu 2020. Už dříve naznačily zájem hostit šampionát ve společné kandidatuře USA, Kanada a Mexiko, Austrálie s Novým Zélandem, Ázerbájdžán s Tureckem, Kazachstán, Kolumbie nebo Maroko.