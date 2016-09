Blattera opět vyšetřuje FIFA kvůli podezření z korupce

Kromě Blattera nově FIFA vyšetřuje bývalého sekretáře Jéroma Valckeho, který už má zákaz činnosti na deset let za korupci v souvislosti s ilegálním prodejem vstupenek a mediálních práv na světové šampionáty, a také Markuse Kattnera.

Ten byl z pozice generálního sekretáře FIFA odvolán v květnu kvůli porušení povinností při správě financí. Nově jsou vyšetřováni kvůli podezření z porušení pěti bodů etického kodexu včetně úplatkářství a korupce, přijímání darů a bonusů a střetu zájmů. Má se jednat zejména o to, že pobírali abnormálně velké platy a bonusy se záměrem se obohatit. Za posledních pět let to mělo být dohromady 79 milionů švýcarských franků (asi 1,94 miliardy korun).

Blatter už před třemi měsíci odmítl nařčení z obohacování a označil platby za „čisté a spravedlivé“.