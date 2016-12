Studie FIFA: Se 48 účastníky ztratí MS kvalitu, ale podpoří šíření fotbalu

48 týmů (16 skupin po třech): 80 zápasů během 32 dnů, výhodou je, že ve všech zápasech bude o co hrát, nedocházelo by ke kolizi dvou zápasů hraných ve stejný čas, k dispozici by bylo třeba 12 stadionů, nárůst zisku z 5,5 miliardy dolarů na 6,5 miliardy

48 týmů (16 týmů nasazených, 32 týmů by hrálo baráž o zbylých 16 míst): baráž by přinesla drama, ale fanoušci by ji nevzali jako plnohodnotnou součást šampionátu, turnaj by se natáhl na 39 dní, po baráži by musel následovat třídenní odpočinek, přes baráž by mohly projít týmy jen z některých kontinentů, nárůst zisku na 6,32 miliardy dolarů

40 týmů (10x4): „jen“ 76 zápasů, narušil by se současný formát postupů ze skupiny, dál by šli jen vítězové a šest z deseti týmů na druhých místech, týmy na druhých místech by mohly doplatit na to, že jejich skupina je silnější než jiná, o třetinu menší ziskovost než při formátu 16x3

40 týmů (8x5): nejvíce zápasů, a to 88, ale také zápasů, ve kterých o nic nepůjde, nejmenší pravděpodobnost, že se spolu utkají silné týmy, nejmenší herní kvalita a atraktivita, nepřijatelné pro evropské kluby, které by musely pouštět hráče na delší čas a na větší herní zátěž

32 týmů (8x4): současný formát platný od roku 1998, 64 zápasů, přináší největší herní kvalitu ze všech navrhovaných formátů