FIFA rozdělila místa na mistrovství světa 2026. Evropě jich dala šestnáct

Afrika vyšle na šampionát devět týmů, Asie osm, Jižní Amerika šest stejně jako Střední a Severní Amerika a Oceánie jeden. Pořádající země bude mít stejně jako doteď jistou účast na šampionátu, bude se však započítávat do počtu účastnických míst příslušného kontinentu.

O zbývající dvě místa se bude nově hrát šestičlenná baráž. V ní se představí jeden zástupce z každého kontinentu mimo Evropy a šestici doplní jedna země z hostitelského kontinentu.

Už v lednu rada FIFA rozhodla, že od roku 2026 bude na světových šampionátech startovat 48 místo současných 32 týmů. Turnaj bude rozdělen do 16 skupin po třech účastnících, celkem se odehraje 80 zápasů.

Samostatná česká reprezentace se na světovém šampionátu představila jen jednou v roce 2006, takže zvýšení počtu evropských účastníků přivítala.

„Pro nás je to samozřejmě dobře. Představuje to pro nás větší šanci, jak se na mistrovství světa kvalifikovat,“ uvedl v lednu generální sekretář Fotbalové asociace ČR Rudolf Řepka.

Etická komise bude mít nové vedení

V čele etické komise FIFA končí soudce Hans-Joachim Eckert a hlavní vyšetřovatel Cornel Borbely, kteří se během svého pětiletého působení podíleli na vyšetřování velkých afér ve světové fotbalové federaci. Oba muži chtěli ve svých funkcích pokračovat, ale rada FIFA se rozhodla neprodloužit jejich mandáty, které platí do čtvrtečního kongresu federace.

Němec Eckert a Švýcar Borbely mají rozpracováno mnoho případů proti funkcionářům vyšetřovaným americkými úřady kvůli korupci a tvrdí, že jejich konec ve funkcích ohrožuje důvěryhodnost FIFA a budoucnost fotbalu.

„Tímto jasně politicky motivovaným nezvolením de facto končí veškeré reformní pokusy. Nevyhnutelně to povede k opětovné ztrátě důvěry a ještě více to ublíží už tak poskvrněné pověsti FIFA. Bude to mít také negativní dopad na FIFA ve střednědobém a dlouhodobém horizontu,“ uvedli oba muži v prohlášení.

Eckert a Borbely vedli etickou komisi FIFA od roku 2012 a během největší korupční krize v historii federace vynesli tresty nad množstvím funkcionářů. Suspendovali i bývalého šéfa FIFA Seppa Blattera, prezidenta UEFA Michela Platiniho či generálního sekretáře FIFA Jéromea Valckeho.

Jejich místa by měli zaujmout kolumbijská vyšetřovatelka Maria Claudia Rojasová a Řek Vasilos Skuris, jenž do roku 2015 předsedal dvanáct let Evropskému soudnímu dvoru v Lucemburku. Oba byli dnes radou FIFA navrženi, ve čtvrtek by je měl schválit kongres.