Fenin v Brně končí. Snahu o návrat do ligy mu zhatilo zranění ramene

Před devíti lety při debutu v bundeslize za Frankfurt hattrick, byl v reprezentaci, ale pak kariéra fotbalisty Martina Fenina postupně ztrácela lesk.

Od loňska byl bez angažmá, v listopadu nastoupil na zkoušku ve Zbrojovce Brno, kde začal v juniorce. „Byl to akt lidskosti ze strany trenéra Svati Habance, který přišel s tím, zda bychom mu nepomohli,“ líčil klubový šéf Václav Bartoněk.

Habanec se s Feninem kdysi potkali v Teplicích a naplánovali čtyři kroky, které musí devětadvacetiletý útočník zvládnout, aby získal smlouvu.

„První splnil tím, že se stal lídrem juniorky na tréninku i v kabině. Teď přichází druhá fáze, příprava u áčka,“ říkal Habanec.

„Prodělal v minulosti operaci ramene a něco se malinko ozvalo. Je v zatížení, ale ne v plném herním. Nyní probíhá část přípravy, jestli ji absolvuje, nebo neabsolvuje, záleží na jeho stavu i na tom, jak na tom bude herně a kondičně.“

V lednu zahájil přípravu s prvním mužstvem, ale po dvou týdnech ji musel ukončit.

„Ukázalo se nicméně, že jeho aktuální zdravotní stav mu nedovoluje přípravu v plném zatížení absolvovat a úspěšně tak zakončit druhý postupný cíl. Příčinou je v minulosti zraněné a operované rameno,“ řekl Habanec pro klubový web.

Co bude s teplickým odchovancem dál?

V létě 2007 zazářil na mistrovství světa do 20 let v Kanadě, jako jeden z lídrů dotáhl reprezentaci do finále, kde proti Argentině i skóroval. Soupeř nakonec skóre otočil.

O půl roku později přestoupil za částku kolem sto milionů korun do Frankfurtu nad Mohanem, v bundeslize začal slibně, ale dlouho se v sestavě neudržel. Kariéru mu brzdily mimofotbalové výstřelky i častá zranění.

Po třech letech odešel do Chotěbuze, pak zkusil své umění oživit chvíli ve Slavii, vrátil se do Teplic, putoval do Istres a Chemnitzu, kde skončil před rokem. A nevyšlo ani Brno.