Konec Smrže, šéfa fotbalového Táborska? Klub chce ještě jednat

Táborští hokejisté, kteří hrají třetí nejvyšší soutěž, získali navýšení o zhruba 400 tisíc korun oproti druholigovým fotbalistům. Většinový vlastník klubu Jiří Smrž, kterému patří zhruba 90 procent akcií, pak do médií vzkázal, že v klubu skončí a jeho rozhodnutí může zvrátit jen demise starosty Fišera a radního Havránka za Tábor 2020.

V týdnu se pak sešli akcionáři klubu, aby nastalou situaci vyřešili. „Dohodli jsme se, že ještě zkusíme vyvolat jednání s městem, a zároveň se k danému tématu nechceme nijak vyjadřovat, aby byl pro jednání prostor,“ vysvětlil výkonný ředitel klubu a jeden z akcionářů Tomáš Samec. „Zároveň jsme prosili pana Smrže, aby zatím zachoval chladnou hlavu. Ale pravdou je, že otázka jeho konce v klubu je stále aktuální.“

Jiří Smrž nastoupil tehdy ještě do sezimovoústeckého Spartaku jako sekretář před 25 lety. Postupně začal podnikat v ekologické likvidaci odpadu a klub převzal jako vlastník. Z I. A třídy s ním posléze postupně vystoupal až do druhé fotbalové ligy, kde před dvěma lety bojoval až do posledního kola o postup do nejvyšší soutěže.

Na podzim toho roku se už po letech dohadů začal rekonstruovat stadion v táborské Kvapilově ulici, kde by chtělo Táborsko hrát v příštích letech mistrovské zápasy.