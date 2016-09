Bizarní atmosféra na Letné. Deset tisíc lidí a bubny jako v Africe

„Přišlo deset tisíc, co k tomu říct,“ krčil rameny záložník Ladislav Krejčí. „Kdybychom vyhráli, tak jsme je přilákali na příště... Je škoda, že nebylo plno, ale neovlivníme to.“

Proč měl duel výkop až 20.45? Začátky zápasů už od minulé kvalifikace určuje Evropská fotbalová unie (UEFA). Jakkoli je nedělní výkop od 20.45 v českých podmínkách nevhodný, asociace s tím nic nezmůže a musí se podřídit.

Ne snad, že by na stadionu bylo ticho. To se za celých devadesát minut nestalo, což je dobře. Ale občas se letenským stadionem rozléhaly prazvláštní zvuky, které jako by se na fotbal ani moc nehodily.

Za brankou, kterou v prvním poločase strážil český gólman Tomáš Vaclík, v kotli postávala zhruba desítka bubeníků, kteří měli za úkol povzbudit hráče a nabudit i fanoušky na ostatních tribunách. Chvílemi se jim to dařilo, ale některé jejich rytmy by se spíš hodily jako doprovod rituálů afrických šamanů.

V kontrastu s tím se z druhé strany stadionu ozývaly chorály ze sektoru severoirských fanoušků, jindy se bubny mísily se skandováním těch českých, což dohromady neladilo. A tak z fandění vznikl podivný mišmaš.

„Já bubeníky nevnímal, neslyšel jsem nic,“ říkal trenér Karel Jarolím, kterého logicky víc než dění na tribunách zajímalo to, co se odehrávalo na hřišti. Ale prázdných sedaček si samozřejmě všiml.

„Určitě by bylo příjemnější, kdyby byl plný stadion,“ povzdechl si. „Možná lidi čekají, jak se to vyvine. Kdyby se nám první zápas povedl, tak by třeba příště přišli. Ale my bychom fanoušky potřebovali hned teď.“

Takhle zápas hodnotil Pavel Kadeřábek: