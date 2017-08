Nejsi větší než klub, zlobí se fanoušci na Mbappého. Hráč chce do PSG

Rozčílily je hráčovy požadavky, který údajně odmítl v Monaku podepsat novou smlouvu, jež mu měla zajistit přes 140 tisíc eur týdně. Místo toho se už několik týdnů mluví o tom, že chce Mbappé odejít do Paříže.



„S údivem a rozčílením jsme sledovali zprávy médií o možném přestupu Kyliana Mbappého. Ale také o výši jeho platu, který mu klub nabízel v nové smlouvě,“ stálo v prohlášení fanouškovské skupiny Ultras Monaco 1994.

„Nikdo nemá tak vysokou cenu, tolik milionů. Fotbal by měl být pro všechny a měl by být založený na hodnotách, jakou je respekt ke klubu. Neakceptujeme takové chování našeho hráče.“

O Mbappého stojí nejbohatší kluby světa. Dlouhodobý zájem projevuje Real Madrid, jenže poslední zprávy hovoří o tom, že chce hráč odejít do pařížského St. Germain. Pokud k přestupu dojde, stane se stále ještě osmnáctiletý Mbappé po Neymarovi druhým nejdražším fotbalistou historie.

Přitom za Monako ještě neodehrál žádnou kompletní sezonu. Loni začal nastupovat v průběhu podzimu a hvězdou se stal až během jara. Dohromady v sezoně nastřílel 26 branek ve 44 zápasech.

Letos nastoupil jen v prvním kole, od té doby nehrál. „Chceme Mbappému a jeho týmu připomenout, že nikdo není větší než fotbalový klub AS Monako. Proto věříme, že vedení tento případ co nejdříve uzavře.“

Mbappé však není jediným hráčem, který by z Monaka mohl letos do Paříže odejít. O přestup do St. Germain už prý požádal i brazilský záložník Fabinho. Podle posledních zpráv by tak i s Mbappém mohli do Paříže putovat za 220 milionů eur s tím, že by opačným směrem zamířil Lucas Moura.

Monako už letos přišlo o několik důležitých jmen z loňského mistrovského týmu. Bernarda Silvu i Benjamina Mendyho získal Manchester City, Valere Germain odešel do Marseille, Tiémoué Bakayoko je hráčem Chelsea.