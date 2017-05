Španělské drama, jinak jistota. Juventusu i Chelsea chybí k titulu výhra

V Anglii se jednou rukou dotýká titulu Chelsea, v Itálii za ním suverénně kráčí Juventus. Monako letos ve Francii narušilo nadvládu Paříže. A ptáte se snad na Německo? Tam už je rozhodnuto, před dvěma týdny slavil Bayern.

Anglie Chelsea schází poslední výhra

V minulé sezoně celý podzim nečekaně balancovali nad sestupovým pásmem, než na jaře těsně pronikli alespoň do první poloviny tabulky. Byl to nejhorší výsledek Chelsea za posledních dvacet let, přitom do sezony vstupovala coby obhájce titulu.

Letos už je všechno jako dřív: Chelsea od podzimu šlape a tři kola před koncem jí schází jedno vítězství k mistrovskému titulu, pátému za posledních třináct let.

Pomohla nejen páteční porážka Tottenhamu, který londýnského rivala mohl ještě reálně na mistrovské cestě ohrozit, ale především přesvědčivé pondělní vítězství 3:0 nad Middlesbrough.

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Chelsea 35 27 3 5 75:29 84 2 Tottenham 35 23 8 4 71:23 77 3 Liverpool 36 20 10 6 71:42 70 4 Manchester City 35 20 9 6 70:37 69

„Udělali jsme další krok za titulem a využili zaváhání našeho rivala,“ radoval se trenér Antonio Conte, který může být čtvrtým italským trenérem v posledních osmi sezonách, který vyhraje Premier League.



„Prostě dobrá škola,“ mrkl Conte. Ale okamžitě zvážněl: „Upřímně, příchod do Anglie, do téhle ligy, je pro každého složitý. Musíte se rychle adaptovat, protože v Anglii je na rozdíl od španělské nebo italské ligy všechno jiné,“ uznává Conte.



Jemu se adaptace povedla náramně. Od podzimu s formací 3-4-3 drtí jednoho soupeře za druhým. K jistotě titulu teď Chelsea stačí porazit West Brom, Watford nebo Sunderland. Mistrem může být už v pátek večer.

Španělsko Bez překvapení. Real, nebo Barcelona?

Když Barcelona v sobotu vyhrála nad Villarrealem a dostala se dočasně do tříbodového trháku na čele tabulky španělské ligy, novináři se ptali Andrése Iniesty: „Věříte, že by Real mohl ztratit?“

„Já myslím, že už vedou dva nula...“ odvětil sklesle. Chyba Andrési, v tu chvíli už tři.

Madrid nezaváhal na hřišti poslední Granady (4:0), přestože šetřil hvězdy před odvetou semifinále Ligy mistrů. A stále má domácí titul ve svých rukou.



V průběžné tabulce se sice dívá Barceloně na záda, ale k dispozici má ještě odložený zápas ve Vigu. V posledních dvou kolech pak narazí na Sevillu a Málagu, zatímco Barcelona ještě vyzve Las Palmas a Eibar.

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Barcelona 36 26 6 4 108:34 84 2 Real Madrid 35 26 6 3 96:39 84 3 Atlético Madrid 36 22 8 6 66:25 74 4 Sevilla 36 20 9 7 63:45 69

Fotbalisté Realu čekají na titul už pět let. Od té doby skončili v tabulce pokaždé až za Barcelonou. Letos však dokonce nahánějí double: jako první tým mohou obhájit titul v novodobé Lize mistrů.



Itálie, Francie, Německo Suveréni i narušitel

Bayern popáté za sebou, Juventus brzy pošesté. Ani letos se v německé a italské lize nemění pořádky posledních let. Mnichov si mistrovský titul zajistil, nečekaně před nováčkem z Lipska, s předstihem už před dvěma týdny. Juventus o víkendu mistrovské oslavy zatím odložil.

Ale dál už čekat nechce. „O titulu chceme rozhodnout příští týden v Římě, potřebujeme už jen tři body,“ počítá kouč Massimiliano Allegri. Po domácí remíze v městském derby s Turínem, v němž Juventus šetřil opory před odvetou semifinále Ligy mistrů, ho čeká šlágr proti druhému AS Řím. Pokud vyhraje, bude opět mistrem.

Ve Francii naopak nečekaně kráčí za trofejí mladý tým Monaka, který ligu nevyhrál sedmnáct let. Tři kola před koncem vede tabulku před Paříží s náskokem jedné výhry a zápasem k dobru.