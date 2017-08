Stramaccioni: Vyhrát ligu bude jediná možnost, jak se omluvit fanouškům

Trenére, je možné, že jste Crvenou zvezdu podcenili vzhledem k jejím výsledkům v evropských pohárech z minulých sezon?

Nepodcenili, její hráči byli obecně v lepší fyzické kondici. Odveta byl náš třetí zápas v sezoně, pro ně byl zápas v Bělehradě už šestý. Za to, co předvedli v obou utkáních, si postup rozhodně zaslouží. Mají kvalitu na to, aby šli dál.

Tribunami se ke konci prvního poločasu rozléhal pískot, fanoušci byli s výkonem nespokojení. Zazněl i pokřik namířený proti vám.

Samozřejmě chápu fanoušky, jejich zklamání z vyřazení. Všichni v kabině tomu rozumí a jejich názor respektují. Musíme se oklepat a přerodit se v nový, silnější tým. Náš jediný cíl je teď vyhrát ligu. To je jediná možnost, jak se omluvit fanouškům. Musíme vyhrávat, jiná cesta neexistuje.

V základní sestavě nebyl Tomáš Rosický, chyběl také Tal Ben Chaim a David Lafata. Proč? Nebyla chyba je nenasadit od začátku?

Rosický nemůže hrát více než 30 minut. Ben Chaim nezvládne víc než poločas. Lafata hrál téměř 90 minut proti Bohemians, takže jsem se rozhodl pro čerstvého Janka. Lafatu jsem plánoval nasadit jako oživení na závěr zápasu. Bohužel jsme inkasovali v 18. minutě a rázem bylo po plánu.

S Tomášem Rosickým na trávníku hra Sparty ožila, jak se vám líbil jeho výkon?

Všichni vědí, že pracujeme na spojení rozehrávky a finální fáze. Klasická „desítka“ jako Tomáš je pro to jako dělaná. Perfektně spojuje tyto dvě fáze. Najednou mají hráči na křídlech a útočníci víc balonů. Spojení Ben Chaima, Plavšiče a Lafaty fungovalo lépe s Rosickým. Vypadá velmi dobře, lépe než v neděli. Doufám, že i fyzicky půjde nahoru. Potřebujeme ho nejen jako hráče, ale i jako osobnost. Potřebujeme lídra, který by tým provedl složitými momenty.

Opravdu nemohl ani jeden ze tří zmíněných fotbalistů hrát od úvodního hvizdu? Proč jste se tak rozhodl?

Rozhoduje se mezi trenérem, hráčem a lékaři. Napřed musí odehrát 30 minut, poté 40, 60, pak je připraven na zápas. Ti tři dostatečně netrénovali. Možná jsem mohl Ben Chaima nechat hrát od začátku, ale pak bych o něj mohl přijít, protože není v ideální kondici. Garantuji, že když se jejich stav bude zlepšovat, nechám je hrát. Ben Chaim je jedním z hráčů, po kterých jsem velmi toužil. A Rosický je Rosický. S Lafatou se to mělo tak, že jsem předpokládal odlišný průběh zápasu. Viděli jste, že poslední půl hodinu soupeř polevil, takže pokud by to bylo nerozhodně nebo bychom vedli 1:0, měli bychom šanci na vítězství. Bohužel jsme inkasovali brzy a měli jsme velkou smůlu. Téměř jsme si zasloužili remizovat.



Co říkáte na výkon Marka Janka? Moc se nedostával do hry, střídající Lafata ho zastínil.

Jsem si jistý, že umí hrát lépe, než teď předvedl. Není v ideální formě, vzhledem k jeho tělesné konstituci potřebuje ještě trochu času. Potřebujeme ho a neodepisujeme ho po jednom zápase. Zatím to není Marc Janko, jakého známe.

Máte široký kádr a vypadnutím z Evropské ligy vám odpadlo nejméně osm zápasů sezony. Budou následovat odchody, třeba na hostování?

Ano, toto nyní budeme řešit. Jen na ligu máme příliš mnoho hráčů. S pány Kotalíkem a Křetínským budeme probírat budoucí kroky, nějací fotbalisté půjdou na hostování.

Mužstvo čeká v lize těžký zápas s Mladou Boleslaví, dají se ve výkonu proti Crvené zvezde najít nějaká pozitiva?

Zaprvé, všichni jsme velmi zklamaní. Velmi smutní. Ale jak jsem řekl hráčům, věřím jim. Jsme v těžkém období, ale musíme zůstat silní, věřit si. Když se vyhrává, vše jde podle plánu, tak je to jednoduché. Ale když vypadnete z Evropské ligy, je kolem vás zklamaná nálada. Jako fanoušek bych byl taky zklamaný, tudíž jejich pohled respektuji. Je to test pro tým i pro jednotlivce. Když všechno půjde tak, jak chceme, budeme slavit. Vzniká něco nového, tím si jsem jistý.