Dvě remízy a marnost Sparty. Pohárový podzim začaly české týmy bez výhry

Liberec jako první vstoupil do Evropské ligy, jeho duel v Karabachu byl kvůli časovému posunu vůbec prvním v celé soutěži.

Výkop měli domácí, ale když ze zápasu uteklo přesně 10,69 sekundy, radovali se hosté. Zrodil se nejrychlejší gól v Evropské lize, po špatné zpětné přihrávce Míchela běžel do protiútoku Baroš, protlačil míč na Sýkoru, který se trefil z hranice vápna.

Baroš byl i u druhé branky Liberce, v 68. minutě dorážkou poslal Liberec podruhé do vedení. Ale v samém závěru hosté neuhlídali roh.

„V Evropě jsou prostě týmy tak technicky vyspělé, že to nebezpečí hrozí vlastně ze všeho,“ ulevil si trenér Jindřich Trpišovský.

Plzeň jako jediná nastoupila doma a po třech minutách prohrávala. Po hloupém faulu Matějů v rohu vápna šel AS Řím do vedení z penalty. Domácí bleskově srovnali, na centr Zemana, vedle albánského záložníka Kaceho druhého z nováčků v základní sestavě, hlavičkoval Bakoš.

V napínavém utkání měly šance oba týmy, nebezpečnější přece jen byli hosté, za které v závěru nastoupil i legendární Francesco Totti.Tleskalo se, když šel na hřiště, po zápase se aplaudovalo i Plzni.

To Sparta na potlesk rozhodně nebyla, v Southamptonu na domácí vůbec nestačila. Dostala gól v páté minutě z penalty za ruku Costy, který zavinil pokutové kopy už v minulých sezonách v Neapoli či se Schalke. Druhý gól přidal Austin po necelé půlhodině. A bylo hotovo.

Ze strany Sparty to byla hra bez nápadu s šílenými chybami v obraně, nulovou mezihrou a neškodnou ofenzívou. „Prohráli jsme zaslouženě, byť mě mrzí to skóre. Pokud bychom tady chtěli pomýšlet na lepší výsledek, museli bychom z minima našich šancí vytěžit maximum. A to se nestalo,“ řekl sparťanský trenér Ščasný. Šance? Jeho tým žádnou vyloženou neměl.