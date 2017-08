Nejsme na úrovni, na jaké bychom měli být. Chce to čas, říká Janko

Na Evropskou ligu byl jedničkou trenéra Andrey Stramaccioniho, dostal důvěru před Davidem Lafatou, který měl v nohách víkendový duel s Bohemians. Jenže Marc Janko v domácí odvetě třetího předkola neukázal, proč by měl před autorem 200 ligových branek dostávat přednost.

Během 61 minut se moc často k míči nedostal, k zakončení už vůbec ne. A když přepustil místo na trávníku právě Lafatovi, hra Sparty ožila. Na zvrat to ale nestačilo, dál jdou po výhře 1:0 (celkově 3:0) fotbalisté Crvené zvezdy Bělehrad.

„Byli jednoduše lepší,“ uznal Janko. „Myslím, že ještě nejsme na úrovni, na jaké bychom měli být. Musíme každý den tvrdě pracovat, abychom se našli, aby se v naší hře objevily automatismy. To je momentálně naše největší slabina.“

„Tým má skvělý potenciál, nemáme hlavy dole. Zapracujeme na tom, abychom co nejdříve mohli odměnit naše fanoušky za skvělou podporu,“ slibuje Janko.

V úvodu utkání Crvena zvezda dominovala, vůbec jste se nemohli dostat do zápasu. To muselo být hodně frustrující.

Extrémně frustrující. Máte velká očekávání, že třeba dokážete otočit skóre a přitom to celému týmu nefunguje. No a pak inkasujete na 0:1. Nebyl to od týmu dobrý večer a všichni to víme.

Co byl největší problém ve hře Sparty?

Máme spoustu nových hráčů a můj pocit na hřišti je takový, že potřebujeme víc automatismů. Bude lepší až budeme vědět, co spoluhráč vedle nás dělá a jak smýšlí. Vyžaduje to čas. A já vím, že v tomto světě čas nemáme. Což je normální. Věřím v podporu fanoušků, my se jako tým semkneme a dáme hlavy nahoru.

Sparta nesplnila jeden z předsezonních cílů, vypadla z Evropské ligy ještě v kvalifikaci. Je to velké zklamání?

Samozřejmě. Nabídnout fanouškům mezinárodní fotbal byl jedním z našich velkých cílů. Zklamali jsme, cíl jsme nesplnili. Musíme se soustředit na ligu, měli jsme rozpačitý start proti Bohemians, ale teď už sázíme všechno na ligu.

Jak jste se cítil herně? Jste typem hráče, který potřebuje centry do vápna, ale moc jste jich nedostal.

Takhle bych to neřekl, celý tým nepracoval dobře. Každý z nás, včetně mě, umí hrát lépe. Není to jen o centrech.

Inkasovaná branka z osmnácté minuty prakticky ukončila sparťanské naděje na postup. Byl to velký šok?

Pochopitelně to nebyl ideální scénář. Věřili jsme, že dáme rychlý gól a potom to mohl být otevřenější duel, takhle bylo celkem rychle rozhodnuté, že to budeme mít těžké.

Zaznamenal jste negativní reakce z tribun? Do kabin vás o poločase vyprovodily pískotem.

To se může stát, je to součást fotbalu. Nebyl to celý stadion, jen několik fanoušků. Tudíž jsem si stále jistý, že nás budou podporovat.