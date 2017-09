Touha zlomit nezdary s rumunskými soupeři. Plzeň je zpátky v Bukurešti

FCSB a Plzeň se potkaly na přelomu července a srpna v 3. předkole Ligy mistrů, po nadějné remíze 2:2 v Bukurešti však český tým doma propadl a prohrál 1:4.

„Musíme hodně věcí změnit, protože tenhle zápas nás posadil na zadek,“ prohlásil tehdy trenér Pavel Vrba.

Plzeň následně zvládla 4. předkolo Evropské ligy, v němž vyřadila Larnaku.

Klub kontroverzního podnikatele Gigi Becaliho, někdejší Steaua Bukurešť, následně ztroskotal v play-off Ligy mistrů proti Sportingu Lisabon, takže putoval za Plzní do Evropské ligy.

FCSB - Viktoria Plzeň čtvrtek 21.05 Rozhodčí: Andris Treimanis - Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (všichni Lotyšsko)

Předpokládané sestavy, FCSB: Nita - Benzar, Larie, Momčilovič, Júnior Morais - Popescu, Nedelcu - Golofca, Budescu, Tanase - Alibec.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Živulič - Petržela, Kolář, Kopic - Bakoš.

Když pak los oba celky svedl do jedné skupiny, trenér Pavel Vrba netajil zklamání. Vždyť poháry se hrají i kvůli rozmanitosti soupeřů, herních stylů, atraktivitě pro fanoušky i hráče. Jenže znovu je na scéně FCSB.

„Chceme jim tu porážku vrátit,“ říká slovenský záložník Patrik Hrošovský.

„Aspoň víme, co nás čeká. Známe letiště, město, stadion. Ale už by bylo na čase něco uhrát. Rumunské týmy nám v poslední době moc neseděly, teď to chceme zlomit,“ řekl Hrošovský.

Plzeň měla v poslední době na rumunské protivníky smůlu. Před třemi lety v kvalifikaci o Evropskou ligy ji zastavila Ploješť (1:1 a 1:4).

Loni v základní skupině proti Astře Giurgiu ve dvou zápasech uhrála jen bod (1:2 a 1:1), a právě proto nepostoupila do vyřazovací fáze.

Aby v pohárech „přežila“ zimu, to se jí povedlo naposledy v ročníku 2013/2014 čili před odchodem Pavla Vrby k reprezentaci. Bez něj si poháry na jaře nezahrála. V létě se Vrba vrátil...

O postup ze skupiny začne Plzeň bojovat ve čtvrtek. „Daří se nám, v lize jsme vyhráli všechny zápasy. Věřím, že se naše dobrá forma projeví i v Bukurešti,“ poznamenal Hrošovský.

V rumunském hlavním městě Plzeňští odstartovali sezonu. Bylo úterý 25. července 2017, když útočník Krmenčík a po přestávce záložník Kopic poslali Plzeň v Bukurešti do vedení. Domácí však pokaždé vyrovnali. V odvetě vedl rumunský tým 1:0, Plzeň vyrovnala a remíza 1:1 by jí stačila. Jenže hosté pak nastříleli další tři góly.

„V prvním zápase nás možná trochu podcenili a mysleli si, že se porazíme sami. V zápase v Plzni na nás už byli stokrát lépe připraveni. Víme, jak jsme hráli a jak hrát máme. Musíme být zodpovědní, držet to vzadu na nulu a dokázat, že umíme střílet branky. Jsme víc rozehraní, což je pro nás určitě dobře,“ zdůraznil obránce Tomáš Hájek.

Při absenci zraněného kapitána Hubníka se Hájek opět objeví ve stoperské dvojici s Hejdou.

Chybět bude i útočník Krmenčík, který si odpyká zbytek třízápasového trestu za vyloučení právě proti FCSB. Hrát nemohou ani dlouhodobí marodi Baránek, Kovařík, Pilař a fit není ani Čermák.

Ve druhém utkání skupin G nastoupí Beer Ševa proti Luganu.