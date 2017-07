Vteřiny euforie, pak zklamání. Gól neplatil správně, uznal český kouč

Fotbal

Dalších 8 fotografií v galerii Momentka z ME do 19 let: český reprezentant Martin Graiciar se se spoluhráči raduje z gólu proti Portugalsku. | foto: FAČR / Štěpán Černý

dnes 7:59

Z poloviny hřiště nakopl míč před bránu Portugalska. Měl to být centr, ale český fotbalista do devatenácti let Matěj Chaluš se do míče opřel víc, než chtěl. „Zapadlo to do sítě, ani jsem se neradoval,“ líčil nevěřícně. Spoluhráči na něj naskákali, jenže euforie z vyrovnání trvala jen krátce. Gól neplatil.

„Správně, byl to nepřímý kop,“ pověděl smířlivě trenér českých mladíků Jan Suchopárek.

Chaluš totiž rozehrával po portugalském ofsajdu. Protože ale mezi odpískaným postavením mimo hru a rozehrávkou soupeř ještě střídal, že jde o nepřímý kop, jako by všichni zapomněli. Včetně rozhodčího, jenž nejprve branku uznal, než si uvědomil vlastní chybu. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Reprezentace do devatenácti let tak v poslední minutě druhého zápasu na mistrovství Evropy sahala proti soupeři z Pyrenejského poloostrova po bodu, byť nakonec prohrála 1:2. „Bojovali jsme do poslední vteřiny, makali jsme jeden za druhého, i lavička s námi žila celý zápas. Vždycky když prohráváme, tak nás to všechny semkne. Nemáme se za co stydět,“ říkal záložník Michal Sadílek. Češi mají před posledním zápasem v základní skupině, který sehrají v sobotu, všechno ve svých rukou. Aby postoupili do semifinále a do bojů o medaile, nesmí prohrát s pořadatelskou Gruzií. Ta ve středu porazila Švédy, na něž na úvod turnaje vyzráli i Češi. Hrdinou zápasu byl dvougólový Daniel Turyna, který ale v základní sestavě proti Portugalsku scházel. Dohromady udělal trenér Suchopárek v sestavě čtyři změny. „Proti Portugalsku to bylo těžké, soupeř hodně držel míč, ale když jsme ho získali, byli jsme nebezpeční. Zejména v prvním poločase jsme si vytvořili slibné příležitosti,“ chválil kouč Suchopárek, sám bývalý reprezentant. Češi však dvakrát chybovali v obraně, zatímco sami se zásluhou Martina Graiciara prosadili jen jednou. „Je to smutné, protože Portugalci toho moc neměli. My ale udělali dvě totožné chyby, které dokázali potrestat,“ mrzelo Chaluše, který při absenci Ondřeje Šašinky navlékl kapitánskou pásku. V závěru mohl být právě on - kapitán týmu - za hrdinu, jenže turecký sudí Palabiyik českou radost po pár vteřinách utnul.