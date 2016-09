Dítě války je zase zpátky. A nezapomnělo. Vítej, Edine!

Abyste si udělali obrázek, co se tenkrát stalo...

Teplice se nevídaně zvednou, vyrovnají na 3:3 a neznámý náhradník Džeko, jenž oslaví dvacetiny teprve za pár dní, vstřelí svůj premiérový gól v české lize.

Vytáhlý útočník s uhrovitou tváří a lehce ustrašenýma očima rozepsal svůj unikátní příběh.

Kluk z rozbombardovaného Sarajeva, který se před odstřelovači ukrýval v bunkrech, vykročil k fotbalovým hvězdám.

V září 2013 se do Plzně vrátil a zase skóroval. To už v blankytném dresu Manchesteru City při utkání Ligy mistrů. Jako pohádkový boháč, sebevědomá osobnost, vůdce bosenské reprezentace a ambasador dětského fondu UNICEF.

Aby se to nepletlo, teď je na místě činu opět, s AS Řím přijel rozehrát základní skupinu Evropské ligy.

„Superstar,“ pokloní se obránce David Limberský, který byl u toho, když mladičký Džeko před deseti lety přeskočil sněhové závěje a trefil se poprvé za Teplice.

„Je obdivuhodné, kolik toho dokázal a přitom zůstal svůj. Je to charakter,“ říká trenér Jiří Plíšek, jenž do Džekova příběhu vstoupil jako první režisér. To on přivedl dítě války do Česka, vyhlédl si ho v Željezničaru: „Nepochyboval jsem, že má velké předpoklady, ale lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem věděl, že z něj vyroste hráč světového kalibru. Nejdřív se musel naučit, co znamená profesionalismus. Otrkal se rychle.“

Teplice poslaly do Željezničaru Sarajevo dva a půl milionu korun, což se v klubu leckomu zajídalo. Nač taková investice, když „jakéhosi Džeka“ nikdo neviděl hrát?

Mladý muž byl skromný, vstřícný, makal na sobě, výborně se naučil česky. Fanoušci si ho oblíbili.

V červnu 2007 přestoupil za 112 milionů do Wolfsburgu!

„Edine, neudělej nám v tom světě ostudu. A nezapomeň,“ loučil se teplický šéf František Hrdlička.

Když Hrdlička o sedm let později zemřel, Džeko mu poslal emotivní vzkaz do nebe. V češtině: „Děkuji vám za vše. Nikdy nezapomenu!“

Mezitím se stal mistrem bundesligy, třikrát za sebou králem bosenského fotbalu, historicky nejlepším střelcem reprezentace a Manchester City jeho cenu pozvedl nad 800 milionů! Žádný hráč z bývalé Jugoslávie nebyl tak drahý jako on.

Džeko se dostal do úplně jiné fotbalové dimenze, mezi miliardáři v Manchesteru musela jít skromnost stranou.

„Ale ustál to,“ ocení Plíšek.

V AS Řím loni hostoval, přestup za 420 milionů se konal letos. A proto se Džeko znovu vrátil do Plzně.