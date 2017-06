Hazard o českém fotbale: Ještě nedávno jste byli výborní, teď je to slabší

Minuta ticha za Londýn Než Belgičané zahájili svůj poslední trénink před utkání s Českem, drželi minutu ticha. Za zavražděné při nočním teroristickém útoku v Londýně. Vždyť sedm hráčů současného kádru si v Londýně vydělává. "Jsme strašně smutní a zklamaní z toho, co se stalo. Je to šokující," pravil reprezentační trenér Roberto Martínez.

Vážně?

Vincent je jasný lídr týmu a má možná většího ducha kapitána než já. Když bude potřeba, vždycky promluví jako první. Chci říct, že nehraje roli, kdo má pásku na ruce. My jsme parta, která ví, za čím jde.

Ještě minulý týden jste hrál finále Anglického poháru proti Arsenalu. Necítíte se už vybitý?

Ne, měl jsem čas si odpočinout. Byl jsem s rodinou v Londýně. Jen to teď všichni musíme sladit, musíme se rychle dostat do formy. Ale jsme profesionálové, zvládneme to. Ještě dva zápasy (Česko, Estonsko) a dovolená.

Budete přemýšlet, co dál?

Ne, úplně vypnu.

Chelsea sice získala anglický titul, ale neměl byste větší šanci na Ligu mistrů, kdybyste hrál v Realu Madrid?

Asi ano. Real vyhrál dvakrát za sebou. Ale člověk neví, co se stane za pět let. Já mám jasný cíl: chci se zlepšovat a rád bych Ligu mistrů vyhrál.

Proti Česku vás čeká 78. zápas v reprezentaci. Dostanete se do top 10 hráčů belgické fotbalové historie. Co vy na to?

Předně jsem rád, že jsem už v sedmnácti letech dostal možnost hrát za národní tým. Ale obecně není důležitý počet startů, nýbrž počet trofejí. Radši s Belgií vyhraju jeden velký šampionát, než bych odehrál 150 zápasů bez trofeje.

Co říkáte na současný český výběr?

Ještě před několika lety jste měli výbornou úroveň, teď je to o něco slabší. Nicméně lidé v Česku fotbal prožívají a vaše reprezentace je pořád dost kvalitní.