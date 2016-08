Skvělá série. Křížek z Dynama drží i po čtvrtém utkání čisté konto

Útočník Richard Kalod, nebo brankář Zdeněk Křížek. Dva hráči budějovického Dynama „bojovali“ v utkání proti Znojmu o číslo 4. Vyhrál Křížek, který počtvrté v řadě udržel čisté konto. Kalod čtvrtou branku v této sezoně nepřidal, přesto Jihočeši vyhráli 1:0.

„Není to tak, že bychom se nějak zvlášť hecovali. Občas na tréninku někdo přišel s poznámkou, jestli já vychytám čtvrtou nulu nebo Richard bude stále naším jediným střelcem a podaří se mu skórovat počtvrté,“ popisuje Křížek. „Uvidíme, co klukům budu muset koupit,“ usmívá se brankář, který ani ve čtvrtém kole FNL nelovil míč ze své branky.

Zažívá skvělý vstup do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže. Sebevědomě chodí pro centry až na hranici vápna. A když už obránci nestíhají, přidá fantastický zákrok. Podobně jako v utkání se Znojmem, když na začátku druhého poločasu výborně zakročil proti Holubovi, který se před ním ocitl v jasné šanci. „Už je mi 33 let. Letos jsem podepsal na dva roky. Kdo ví, třeba jsou to moje poslední sezony. Každý zápas si snažím užít,“ říká Křížek.

O jediný gól Dynama se postaral Jindřich Kadula. Levý záložník dostal výborný pas za obranu Znojma od Patrika Čavoše a stal se právě po Richardu Kalodovi druhým střelcem Budějovických v letošní sezoně. „Byly dvě možnosti, buď to pošlu po zemi k tyči, nebo nahoru. Nakonec jsem volil střelu pod břevno,“ popisuje 22letý hráč.

Trenéra Davida Horejše potěšilo, že jeho tým hrál zodpovědně v defenzivě a že se mu dařily rychlé protiútoky. „Z toho se nám také podařilo vstřelit krásnou branku. Do druhého poločasu jsme chtěli nastoupit aktivně, abychom nezůstali zalezlí. Znojmo přidalo, ale my jsme opět zůstali vzadu bezchybní. Toho si velmi vážíme,“ popsal Horejš.

Dynamo dohrávalo oslabené. Devět minut před koncem dostal obránce Klesa po faulu druhou žlutou kartu a zamířil pod sprchy. Na jeho místo nastoupil obránce Jiří Bederka, který před sezonou přišel z Hradce Králové. „Ukázal se v dobrém světle. Určitě s ním do dalšího zápasu počítám,“ konstatoval Horejš.

Traore dal dva góly, ale nedohrál

Zajímavou přestřelku viděli diváci v Sezimově Ústí pří utkání Táborska s Třincem. Za domácí vstřelil dvě branky Benjamin Traore a jednu přidal Adnan Džafič. Za Třinecké skórovali Bedecs a těsně předkoncem Motyčka.

„Jsou to povinné tři body. Zase jsme si pohodový zápas zkomplikovali a nakonec to do poslední minuty bylo velké drama,“ říká trenér Táborska Petr Frňka.

Nejen s bodovým ziskem, ale i s herním výkonem může být táborský kouč spokojený. Útočníci se poprvé v letošním ročníku probrali a dokázali nastřílet víc než jednu branku. Přesto však v utkání bylo několik protiútoků, které podle Frňky měly skončit brankou. „Dali jsme sice tři góly, ale jasných šancí jsme měli daleko víc. Mohlo to skončit větším rozdílem. Takhle jsme se až do konce obávali o výsledek.“

A právě v té neudržel koncetraci Traore, který v 90. minutě dostal druhou žlutou kartu a musel ze hřiště. „Na téhle úrovni by se tohle rozhodně stávat nemělo. Oslabil mužstvo a je jedno, v jaké minutě to bylo. Určitě si k tomu něco řekneme a vyvodíme důsledky,“ přidává Frňka, který už přemýšlí kým 27letého útočníka nahradí. „Uvidíme během týdne při trénincích. Po utkání s Třincem mají někteří hráči zdravotní problémy,“ naznačil trenér.