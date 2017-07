Jsme teprve v polovině, říká před odvetou s Iry boleslavský kouč Uhrin

Vykročili jsme dobře, první utkání jsme zvládli. Ale nebylo to nic jednoduchého, doma to potřebujeme potvrdit a já věřím, že přijdou diváci a my to před nimi zvládneme, řekl před odvetou Dušan Uhrin mladší, generální sportovní manažer boleslavského klubu.

Do odvety jdete s příjemným náskokem, je něco, čím vás může irský soupeř zaskočit?

Mužstvo z Irska hraje to, co jsme předpokládali, klasický ostrovní styl. Pevně věřím, že náš výkon bude ještě lepší než v prvním střetnutí a na soupeře se nebudeme ohlížet

Po utkání v Irsku jste přiznal, že před prvním zápasem sezony byl tým trochu nervózní. Už to z něj opadlo?

Bylo tam velké očekávání, jak vstoupíme do sezony. To ale pokračuje, udělali jsme jen první krok, čeká nás ještě druhý. Měli jsme krátkou dobu na přípravu, z toho to také pramenilo.

Výhra 3:2 může být před odvetou i trochu ošidná, z hlediska možného podcenění soupeře...

Není to formalita, chceme i doma zápas vyhrát, i kvůli pohárovému koeficientu. Samozřejmě, že stěžejní je postup, ale i samotný výsledek odvety je pro nás důležitý, proto žádné podcenění nehrozí. Před týdnem jsme dostali dvě branky, toho se chceme vyvarovat.

Jaké změny oproti jaru jste během přípravy stihli udělat?

Přípravu jsme měli kvůli vstupu do pohárů velmi krátkou, nejkratší z českých týmů. Malinko jsme změnili sestavu, Marek Matějovský moc loni nehrál, teď prostor dostává. Chceme se soustředit na vlastní hru, máme tady velkou hráčskou kvalitu.

V Irsku se vám vešli do sestavy střelci Chramosta i Mebrahtu, základní jedenáctka vypadala velmi ofenzivně. Bude to trend?

Postavil jsem hráče, kteří měli největší formu. Může se stát, že nastoupíme ve více defenzivní sestavě, ale abych pravdu řekl, ještě nevím, promyslíme to.