Koleno drží, Švento zase hraje. A překládá hvězdné posile Altintopovi

Jak jste se po delší době na hřišti cítil?

Byl jsem velmi rád, že jsem mohl konečně zasáhnout do zápasu. Budu se snažit v přípravě ještě vyladit sebe a svojí formu, abych se cítil dobře. A aby mě koleno mě neobtěžovalo a neovlivňovalo.

Zase vzrostla konkurence, jak ji vnímáte?

Je velká všude, s tím se musí člověk vypořádat. Na Západě nebo ve velkých klubech je to normální. Hráče, kteří na to mají, to ještě víc vyhecuje, tím bude jejich výkon možná ještě lepší.

Slavia koupila hvězdy Dannyho či Halila Altintopa. Vyrazilo vám to dech?

Na české poměry jde o nevídané posily, ale my to bereme jako fakt a budeme se snažit z jejich přítomnosti co nejvíc vytěžit.

Altintop už s vámi trénuje. Jak zapadl do kolektivu?

Tím, že jsme dobrá parta, mu aklimatizaci ulehčíme. Je důležité, aby osobnosti dobře zapadly do týmu, aby se parta v létě stmelila a my společně došli do vytouženého cíle. Altintop už s námi nějaké tréninky odpracoval a z fotbalové stránky není co řešit.

Hrál jste v Německu i Rakousku, tlumočíte mu?

Halil přišel a hned jsem mu překládal, využili jsme to. V naší kabině se rozmáhá angličtina, díky ní se všichni domluvíme.

Žilinu jste rozstříleli 4:0. Jaký to byl zápas?

Hráli jsme od začátku velmi dobře na míči, kombinačně, vzadu jsme stáli kompaktně, soupeře jsme do vyložených šancí nepouštěli a osud zápasu jsme drželi v našich rukách. Prosadili jsme se i gólově, to je pozitivní.

Jak zatím běží příprava? Máte za sebou dva týdny.

Trénujeme velmi dobře, ale je plno věcí ke zlepšení. Musíme se o to snažit krok za krokem. Důležité testy nás teď čekají, pak už ostrý start do sezony.