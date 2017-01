Zbrojovka jej odložila, další Paškova cesta tak povede na Kypr

Nyní David Pašek hledá nové uplatnění na Kypru. „Byly i nějaké jiné varianty, ale šlo spíše o nástřely. Tohle bylo konkrétní a už jsem nechtěl čekat,“ vysvětluje 27letý záložník, jak se ocitl v celku Karmiotissa, jemuž patří desátá příčka v nejvyšší kyperské soutěži. „Jsem tu do konce sezony. Pak se uvidí, jak budou obě strany spokojené,“ doplňuje.

Vzhledem k tomu, že další z možností byl například druholigový Prostějov, Pašek vůbec nedopadl špatně. „Tohle bylo zajímavější. Je to možnost si vyzkoušet něco nového, tak uvidíme,“ podotýká.

Kdyby bylo na něm, nejspíš by zůstal ve Zbrojovce, v níž strávil předchozích osm let. Jenže po zbabraném brněnském podzimu patřil do kvarteta, jemuž trenér Svatopluk Habanec oznámil, že už pro ně nemá místo. „Po sezoně jsme si sedli a řekl nám, jak to má. Chtějí jít jinou cestou, takže mi nezbývalo nic jiného než to respektovat a rozloučit se,“ sděluje Pašek.

Ten neskrývá, že jej nucený odchod z Brna zasáhl. „Nebudu lhát, že by mě to neštvalo, musel jsem se s tím trošku smířit. Ale je přede mnou něco nového, takže to tak asi mělo být. Ve Zbrojovce jsem byl osm roků, takže jednou to přijít muselo,“ oznamuje záložník.

Toho si v Brně cenili pro oblíbenost v kolektivu i přímočarost, kterou předváděl na kraji zálohy. Pod koučem Václavem Kotalem byl stabilním členem základní jedenáctky, zároveň byl však náchylný ke zraněním, což jej odsunulo na druhou kolej. V české lize zatím nasbíral rovných sto startů a devět gólů. „Nebýt zranění, mohla ta čísla být úplně jiná. Ale to je kdyby, vymlouvat se na to nebudu,“ hlásí Pašek sportovně.

Na Kypru, kam se přesunul uprostřed tohoto týdne, našel příjemné klima i českého spoluhráče Michala Ordoše. „Zatím to vypadá v pohodě. Jestli jsem si herně polepšil, nebo pohoršil, to zjistím, až nastoupím v zápase. A když vyhrajeme, tak se třeba hecnu a zařvu náš brněnský pokřik,“ usmál se.