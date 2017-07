Dukla chce hrát výš než loni. Inspirací je Zlín, říká kapitán Hanousek

Přes léto se mu rozpadla obrana - odešli stopeři Štetina, Šimůnek i Smejkal. Místo nich dorazili zkušený Martin Jiránek a Srb Ivan Ostojič. „Chceme po stoperech, aby byli kreativní, takže jim adaptace bude chvíli trvat. Ale zápasy v přípravě ukázali, že to zvládají slušně,“ chválí kouč Hynek.

Dukla se na soustředění v Höckendorfu potkávala s týmy z nižších německých soutěží. „Přesto to byla velmi kvalitní mužstva. Občas to mělo až ligové parametry,“ přidal záložník Marek Hanousek. V generálce Pražané porazili druholigový turecký Rizespor 2:1.

„V přípravě jsme udělali mraky práce. Jak moc jsme připravení, ale samozřejmě odhalí až liga,“ upozorňuje Hynek.



Celkově z Julisky odešlo sedm hráčů a přišli čtyři včetně útočníka Ivana Schranze z Trnavy, jenž před dvěma lety zkoušel štěstí ve Spartě.

Významná výročí Dukly Před zápasem 5. kola s Bohemians chce klub připomenout semifinálové utkání PMEZ proti Celtiku Glasgow, které se na Julisce hrálo před padesáti lety. Na jaře pak klub oslaví sedmdesát let od svého vzniku. „Zatím nemáme přesnou představu jak, ale chceme tohle významné výročí důstojně připomenout. Klub si to zaslouží,“ pronesl Bohumil Paukner, člen představenstva klubu.

Vítězstvím v Teplicích v posledním loňském kole si Dukla zajistila sedmé místo, teď míří výš. „Musíme chtít být lepší. Máme na to celou sezonu,“ říká trenér Hynek.

Myslí snad v Dukle na poháry?

„O pohárech teď mluvit nechceme. Být lepší znamená být třeba šestí, což by byl velký úspěch,“ vysvětluje Bohumil Paukner, člen představenstva klubu. „Když jsme tu poháry zmínili předloni, skončili jsme desátí. Před rokem o nich mluvil nastupující trenér Šilhavý. Sice se mu to splnilo, ale v jiném klubu,“ dodal trpce Paukner.

„Pro nás by měl být inspirací Zlín,“ uvedl Hanousek. „Všem ukázali cestu. Z poháru šli rovnou do základní skupiny Evropské ligy, měli bychom na to klást větší důraz,“ naznačil kapitán, kudy by mohla vést cesta.

Sám zůstává v Dukle už osmým rokem, byť si na jednu sezonu odskočil do Plzně, kde vinou zranění neprorazil. „I proto se těším na první kolo, na krásný stadion, na fanoušky, kteří tomu zápasu pokaždé dodají náboj. Navíc by pro nás mohlo být výhodou, že proti Plzni hrajeme hned zkraje,“ kalkuluje Hanousek.

„Tyhle týmy se teď musí soustředit na extrémně důležité dvojzápasy v evropských pohárech, takže možná některé hráče budou šetřit. Navíc jsme se už několikrát přesvědčili, že Plzeň můžeme nejen potrápit, ale také ji porazit,“ řekl Hanousek.

Těší se i na souboje se Slavií a Spartou, které přes léto výrazně posilovaly. „Hlavně pro diváky budou noví hráči v lize velké plus. Zvedne se tím atraktivita soutěže, protože ve hře je spoustu peněz a prestiže v podobě postupu do Ligy mistrů. Snad se to projeví i na návštěvnosti,“ přeje si kapitán Dukly, na kterou dlouhodobě chodí nejméně diváků v celé lize.