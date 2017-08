Dukle haprují stopeři. Vstup do ligy je tragédie, tvrdí Jiránek

Na úvod v Plzni 0:4, v sobotu v Teplicích 1:3. Tam Jiránek naskočil ve stoperské dvojici s dalším novicem Ivanem Ostojičem. S ním už končil zápas na půdě Viktorie, kde začínal s Michalem Bezpalcem.

„S Ostojičem jsme hráli už v přípravě, kvůli zraněním teď moc variant nebylo. A dostali jsme tři góly, takže to moc pozitivně hodnotit nemůžu,“ mračil se Jiránek.

Navíc všechny tři branky daly Teplice právě z prostoru, který mají stopeři čistit. „Při prvním gólu mezi nimi byla obrovská mezera, při druhém se mezi nimi prosadil Vaněček. Přitom oba mají dost velkou zkušenost,“ nelíbilo se Jaroslavu Hynkovi, kouči Dukly.

V létě počítal ztráty na stoperském postu. Jan Šimůnek přestoupil do Vasasu Budapešť, Lukáš Štetina do Sparty, Michalu Smejkalovi skončila smlouva. A nováčci se teprve sžívají. Teplice to věděly, takže taktika zněla ládovat do vápna centr za centrem. Vyplatilo se.

„Kompaktnost u brány jsme si představovali jinak,“ kritizoval trenér Hynek. „Celkově nám chyběla agresivita, stejně jako v Plzni jsme dělali chyby kolem pokutového území, všichni jsme byli pod balonem.“

Dukla je v tabulce poslední a tedy pod tlakem. „Ještě je něco před námi, ale když nezapneme už v příštím kole, bude to už hodně špatné,“ uvědomuje si Jiránek.

Dukla v neděli hostí Zlín. „Ztrácíme spoustu balonů, děláme nevynucené chyby, pak se dostaneme pod tlak. Jsou z toho brejky a standardky soupeře. Každý musí začít sám u sebe, popřemýšlet, kde chyba, a pak se semknout jako tým.“