Nový útok, nová vize. Dukla se chce vrátit do klidného středu tabulky

Příchody:

Patrik Brandner (z Příbrami)

Jan Holenda (z Plzně)

Frederik Bilovský (z Myjavy)

Matúš Hruška (z Myjavy)

Zinedin Mustedanagič (hostování ze Sparty)

Emmanuel Edmond (z Golden Boot Soccer Academy, přišel v listopadu)



Odchody:

Néstor Albiach (do Sparty)

Jean David Beauguel (do Zlína)

Aldin Čajič (do Elazigesporu, Turecko)

Bidje Manzia (do Olomouce)

Lukáš Hroššo (do Nitry)

Jakub Považanec (do Jablonce)

Ondřej Vrzal (na hostování do Bohemians)