Obranná fáze, jak má být, chválil trenér Skála svoje Ústí

„Ano, šance chyběly, ale bylo to první venkovní utkání. A pokud z něj získáme bod, je to vždy cenné,“ řekl Skála na webu soupeře. „Jde o povzbuzení do další práce, navíc jsme si byli vědomi kvality Vítkovic, přestože prošly obměnou.“

V nových venkovních dresech s pruhy, které jsou v kombinaci tmavě a světle zelené barvy, vyběhly čtyři posily v základní sestavě: brankář Kotěra, záložníci Pilík s Richterem a útočník Matějka, jehož střídal další novic Kacafírek.

„Když jsme odtud odjížděli na jaře, spokojený jsem nebyl ani trošku,“ zmínil Skála dubnovou porážku 0:1, „zato dnes minimálně v obranné fázi to bylo takové, jak by to asi mělo vypadat. Myslím si, že bod je zasloužený.“

Ústí do zápasu vstoupilo dobře. „V prvních 30 minutách jsme měli určitou převahu, ale z toho nepramenilo nic, co by ohrozilo branku domácích. Pak Vítkovice herní projev vyrovnaly a 2. půle byla oboustranně vyvážená, útoky se střídaly na obě strany,“ shrnul Skála.

Domácí kouč Roman West s ním souhlasil, ale rozhodčím vyčítal zákrok na střílejícího Matěje z 1. poločasu: „V našich očích se měla pískat jednoznačně penalta.“

Ústí nyní nastoupí dvakrát doma od šesti v podvečer, pokaždé v pátek. Teď hostí Sokolov, týden nato postupového kandidáta Opavu.