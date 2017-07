Fotbalisty Varnsdorfu v druholigové premiéře potopil gól z rohu

Branka z 20. minuty rozhodla, domácí se šesti mladíky do 21 let v sestavě se do výraznějších šancí nedostali. Paradoxně až brankář Porcal mohl v závěru dorovnat, když šel na rohy, dokonce měl i hlavičku.

„Soupeř vyhrál zaslouženě,“ nevykroucel se varnsdorfský trenér Zdeno Frťala; premiéru jeho celku v Kotlině sledovalo 852 fanoušků. „My jsme absolutně nebyli nebezpeční v útočné fázi, kluci prohrávali 90 procent soubojů, soupeř měl plno brejků k rozhodnutí.“

Varnsdorf v létě tradičně angažoval mladíky, kteří si na 2. ligu teprve navykají. „Hned po zápase jsme si řekli, že hráči musí hlavně makat. Ano, příprava byla hezká a povedená, ale přenést to do soutěže je složité. Čeká nás hodně práce,“ uvědomuje si trenér Frťala.

Jak už to mezi fanoušky Varnsdorfu a Třince několik let chodí, minikotle se spojily a fandily dohromady. Z hlediště se ozývalo společné skandování: Slovan a Třinec!

„Sám jsem byl překvapený,“ doznal kouč hostů Neček. „Nevěděl jsem, jestli to jsou naši, nebo domácí. Podíval jsem se a oni fakt fandili spolu. To je málokde k vidění. Neumím si představit, že by naši šli fandit třeba s baníkovci, ti by nás roztrhali.“

Frťala o dlouhodobém přátelství hodně vzdálených příznivců ví: „A je to krásné.“