Pardubičtí fotbalisté mohou poslat soky z Vítkovic o soutěž níž

Fotbal

Zvětšit fotografii Momentka z druholigového duelu Pardubice (červenobílá) vs. Táborsko | foto: Radek Kalhous, MAFRA

dnes 10:59

Není to tak dávno, co si z Ostravy přivezli po kvalitním výkonu bod. V neděli se fotbalisté Pardubic vypraví do stejného města znovu. Tehdejší remíza 1:1 proti Baníku byla pro tradiční klub nemilou ztrátou, kvůli níž se stále oddaluje jeho očekávaný postup. Městským kolegům z týmu MFK Vítkovice pak mohou Pardubičtí v neděli od 16 hodin „zavařit“ ještě více.