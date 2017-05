Kdo s koho? Ve druhé lize vrcholí boj o postup i o záchranu

Baník potřebuje k postupu v neděli od 16.00 v Olomouci a týden nato doma od 15.00 se Znojmem jednou vyhrát. To Opavští už nesmějí zaváhat, přičemž doma sezonu zakončí s postupující Olomoucí.

„Opava je blízko postupu, ale asi uspěje Baník, který má obrovskou sílu,“ řekl zlínský trenér Bohumil Páník, jenž v Baníku působil a blízko má i k členům opavského realizačního týmu. „Pro mě to je hrozně těžké, mám přátele tam i tam. Pokud to ale Opavě nevyjde teď, tak příští rok určitě.“

Opavský trenér Roman Skuhravý prohlásil, že se ještě pokusí Baníku postup co nejvíce znepříjemnit. „Nejsme v komfortní situaci, musíme čekat na chybu Baníku a tu pravděpodobně neudělá,“ řekl Skuhravý.

Připustil, že pro opavské hráče bude těžké znovu naplno zapnout po středeční prohře ve finále poháru se Zlínem.

„Po takovém zklamání bude pro nás šichta vyrazit na dalekou cestu do Sokolova, ale budu na kluky apelovat, abychom to utkání zvládli. Stát se může cokoliv.“

Baníku naopak podle trenéra Vlastimila Petržely pomohlo minulé vítězství nad Sokolovem 3:0. „Po tom zápase se mužstvo uklidnilo,“ uvedl. „Jsme v pohodě, mančaft je v pohodě.“

Ostravští vědí, že Olomoučané utkání s nimi nevypustí, byť už mají postup jistý. „Budou nám chtít oplatit prohru z podzimu,“ tuší Petržela. „Víme, že pokud v Olomouci neuspějeme, tak to budou ještě nervy.“ Záložník Tomáš Mičola burcuje, že musejí do zbývajících zápasů sezony dát všechny síly. „V tom případě věřím, že to zvládneme, i když nám Opava nedá vydechnout.“

Proti Sigmě kvůli kartám nemůže nastoupit krajní záložník Martin Sus. „Hrál teď výborně, rozehrál se, bude hodně chybět, ale nedá se nic dělat. Určitě ho nahradíme,“ řekl Petržela.

Frýdek-Místek má problémy

Vítkovičtí fotbalisté na sestupové příčce ztrácejí na Sokolov a Frýdek-Místek čtyři body, ale mají solidní los - v neděli od 16.00 hostí Pardubice a končí v Prostějově.

Sokolov po domácím duelu s Opavou jede do Vlašimi. Frýdek-Místek je v nejtěžší pozici, jelikož oba zbývající duely odehraje venku, ve Varnsdorfu a Ústí nad Labem.

„Může to hrát roli, ale s oběma týmy si to rozdáme jako rovný s rovným,“ řekl frýdeckomístecký trenér Leoš Kalvoda.

Nechápe, co se stalo s týmem, který na sezonu před svým odchodem do Mladé Boleslavi připravil a k němuž se před třemi koly vrátil. „Podzim byl výborný, ale co se událo pak, nevím,“ uvedl Kalvoda. „Možná klukům trochu nahlodal psychiku zájem z jiných klubů. O Hykla usiloval Baník a zájem byl i o Šumského.“

Hlavně se však Frýdku-Místku rozpadla sestava. „Vyskočil byl zraněný, Hykel si v utkání se Sokolovem natáhl sval, další hráči byli vykartovaní a k nim teď přibyl i Literák,“ povzdechl si Kalvoda. „Je toho na nás hodně. Uvidíme, jak dáme sestavu dohromady, ale ti kluci umějí hrát fotbal a mají na to, aby druhou ligu hráli a udrželi.“

Vítkovičtí musejí bezpodmínečně porazit Pardubice, aby v případě, že Sokolov, či Frýdek-Místek nevyhrají, udrželi naději na záchranu.

„Stále máme šanci, ale musíme se soustředit sami na sebe. Až pokud uspějeme, tak se můžeme dívat na soupeře nad námi,“ řekl vítkovický trenér Ivan Kopecký. „Myslíme pozitivně, o záchranu se porveme.“