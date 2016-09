Fanoušci narušili druholigový šlágr Ostrava vs. Opava, zasahovala policie

Výtržníci přijeli zřejmě z Polska, řekl opavský kouč Druholigové derby fotbalistů Baníku Ostrava a Slezského FC Opava provázela fantastická atmosféra. Taková, jaká není ani v první lize. Na tom se shodli zástupci obou klubů. Jenže kromě rvaček, které zápas provázely mimo stadion, v 17. minutě utkání vtrhla ze sektoru domácích horda primitivů přímo na hřiště mezi fotbalisty. Rozhodčí Nenadál zápas na zhruba sedm minut přerušil, než těžkooděnci z řad ochranky a policie výtržníky zatlačili zpátky do ochozů. „Za atmosféru chci poděkovat všem divákům krom těch magorů, co vlítli na to hřiště,“ prohlásil opavský trenér Roman Skuhravý. Měl trenérský sen, zahrát si na vyprodaném stadionu. To se mu včera téměř splnilo, protože v hledišti bylo 12 111 diváků, přičemž celková kapacita Městského stadionu v Ostravě, která je bezmála 15 tisíc míst, byla z bezpečnostních důvodů snížená na 12 590. „Chtěl jsem, aby to byla oslava fotbalu, a to byla. ale několik bláznů to zkazilo. Pro mě to je nepochopitelné,“ uvedl Skuhravý. Přiznal, že se bál hlavně o opavské hráče. „Kluci ze zadních pozic na hřišti se přes ně museli prodírat, to mi moc veselo nebylo.“ Skuhravý dodal, že ví o dohodě majitele Baníku Václava Brabce s ostravskými fanoušky, že nebudou dělat problémy. „Jsem přesvědčený, že tohle to jsou magoři z Polska, kteří se sem přijedou vyřádit, protože doma si to dovolit nemůžou, ale tady ano,“ prohlásil Roman Skuhravý. Opavský kapitán Jan Žídek přiznal, že to nebylo nic příjemného, když kolem něj běželi stodvacetikiloví chlapi. „Koukal jsem, co se děje, ale strach jsem neměl,“ řekl ostravský trenér Vlastimil Petržela. „Spíše jsme se obával toho, že bychom mohli prohrát kontumačně, to jsem měl hrozný strach.“ Petržela incidentu litoval. „Byl úplně zbytečný,“ podotkl. „Jinak byla atmosféra fantastická. Naši fanoušci se zatím chovali všude velice slušně, takže to mě šokovalo a moc jsem si přál, aby se utkání dohrálo.“ Ostravský kouč řekl, že už 25 let nebývá při zápasech nervózní. „Ale tentokrát jsem byl, včera jsem nemohl ani spát. Asi jsem trochu podlehl té atmosféře a tomu, že musíte vyhrát, jak nám všichni říkali. Vrátily se mi ty doby, kdy jsem ve třicet začínal trénovat. Ale teď je mi krásně.“