342 a 207 diváků. Smutné rekordy druhé fotbalové ligy

V minulém roce se 28. května loučilo Dynamo České Budějovice se sezonou, kterou se protrápilo. Přijela Vlašim. Vyhrála 4:2 a na stadion přišlo 638 diváků. Byla to nejnižší návštěva celého ročníku.

Pokud by stejný počet diváků přišel v neděli v 15 hodin na zápas s Třincem, který bude posledním v této sezoně, budou za něj rádi.

„Zeptám se v kabině spoluhráčů, kolik rodin se chystá, a pak si zatipuju. Ne, vážně. Po tom, co jsme předvedli v posledním domácím zápase s Vlašimí, se špatně odhaduje,“ říká kapitán Dynama Petr Benát.

Zklamáním pro něj, trenéra i spoluhráče byly už mizerné návštěvy po podzimní části, kterou Jihočeši končili na čtvrtém místě s hratelnou ztrátou na postupové příčky. Hráli slušně. Doma vítězili a už tehdy končili podzim s návštěvností pěti stovek diváků.

Na jaře byl výjimkou jen zápas s Baníkem Ostrava, kdy přišlo na stadion 1 200 diváků a vytvořili slušnou atmosféru. Je nutné upozornit, že velká část z nich byla v hostujícím kotli. Jinak návštěvnost nepřesáhla tisícovku a vrcholem bylo minulé domácí utkání s Vlašimí, na které dorazilo 342 diváků.

„Návštěvnost je opravdu slabá. Na stotisícové město a oblíbenost fotbalu je méně než tisíc diváků málo. Nehraje se tu nejvyšší soutěž, takže soupeři Dynama nejsou tolik atraktivní. Navíc panuje představa, že klub už není, jako býval, a jeho výkony jsou nestabilní a málo pohledné,“ říká jeden z fanoušků David Nebor.

V sezoně mu utekly čtyři domácí zápasy. Za to se byl podívat ve Vlašimi a na derby v Táboře. „Zlepšily by to především kvalitní výkony a vítězná vlna vedoucí k postupu. Avšak když chybí fanoušci a není pro koho hrát, jde to těžko. Je to tedy takový oboustranný nedostatek,“ dodává Nebor.

Je pravda, že jarní výkony a výsledky Jihočechů zrovna nelákají. Na podzim se týmu vyhýbala zranění a mělo formu. Po čtvrtém podzimním místě jsou v jarní tabulce naopak čtvrtí od konce a zažívají všechny výše zmíněné faktory. Řada zranění v úzkém kádru sebrala i formu a sebevědomí. I přesto všechno drží páté místo, které je pro klub spíše úspěchem. Ale ukazuje se, že s momentálním kádrem a možnostmi i horní hranicí.

„Celou sezonu jsme na něčem pracovali, teď jsme to shodili několika špatnými výsledky i výkony,“ hodnotil po zápase s Vlašimí trenér David Horejš. Teď doufá nejen on, ale i celý tým, že alespoň v posledním zápase s Třincem se rozloučí se sezonou vítězstvím.

Soukeník diváky netáhne

V Táborsku nezažívají extrémní propady návštěvnosti oproti minulé sezoně. Když se tedy pomine jarní zápas s Ústím nad Labem, kam přišly dvě stovky diváků.

Ovšem diváci tam pomalu ubývají rok od roku. Všiml si toho i dlouholetý brankář Michal Toma. Výjimkou byl v této sezoně jen zápas s Baníkem Ostrava, kam přišlo přes dva tisíce diváků, a pak duel s Českými Budějovicemi, kam zase dorazily necelé dva tisíce lidí.

„V takových zápasech se hraje mnohem lépe. A to i tehdy, pokud se fandí soupeři,“ popisuje Toma, který srovnává s tím, kdy jelo Táborsko do Opavy či Ostravy, kde svému týmu fandí přes čtyři tisíce lidí.

Jinak v Táborsku na zápasy chodí stabilně od čtyř do pěti stovek lidí. Jen občas, třeba jako na jaře proti Opavě, vystřelí jejich počet nad sedm set.

„Možná je to dané i tím, že Táborsko je malý okres a hodně zápasů se hraje ve stejný čas najednou,“ zmínil Toma a připomněl tím fakt, kdy nedávno Táborsko hrálo druhou ligu na Soukeníku a nedaleko v Sezimově Ústí hrál místní Sokol ve stejném čase I. A třídu, kde bylo podle zápisu 150 lidí.

A dalším důvodem, který se často zmiňuje, je i samotný Soukeník. I proto v tamních VIP prostorách visí velký plakát s vizualizací nového stadionu, který by fotbaloví funkcionáři i hráči rádi viděli v Táboře.

„Na Soukeník musíte autem, nebo autobusem. To odradí. Je pravda, že s novým stadionem by to možná bylo lepší,“ zamýšlí se Toma. Už na podzim by chtěl klub některé zápasy sehrát v provizorních podmínkách první etapy přestavby areálu v Kvapilově ulici. Od toho si všichni slibují lepší fotbalové prostředí.

„A pak také musíme navázat na progres, který jsme na jaře udělali. Lidé přijdou i za zlepšenými výkony a výsledky,“ dodává Toma.

Je pravda, že na podzim Táborsko uhrálo patnáct bodů. Na jaře už jich má dvacet a ještě má zápas před sebou. V neděli v 15 hodin přivítá Viktorii Žižkov.