Baník, nebo Opava? Postupová tajenka se vyřeší v neděli

Vít Baránek, Pavel Hapal, Jiří Neček a Martin Prohászka se shodují, že oba týmy, které dělí jen bod, mají na závěr sezony, v tom úplně posledním střetnutí, těžké protivníky.

Baník hostí šesté Znojmo, Opavští už jistého vítěze soutěže Olomouc. Oba duely začnou v neděli v 15.00. Kdo uspěje?

„Jasně, že Olomouc...,“ směje se bývalý brankář Vít Baránek. „Ale vážně, určitě Baník. Má zkušeného trenéra, který v posledním kole postaví vítěznou sestavu.“

Opavu podle něj čeká náročný sok. „Ale slyšel jsem, že Olomouc přijede s béčkem. Každopádně Opava má formu, v lize vyhrála osmkrát za sebou,“ upozornil Baránek. „Ale myslím si, že Baníček si to už pohlídá a pomohou mu i diváci. Škoda, že boj o všechno vyšel až na poslední kolo, ale Ostravští to zvládnou.“

Pavel Hapal upozornil, že hodně bude záležet na tom, jak soupeři slezských celků k zápasům přistoupí. „Uvidíme, zda Olomouc bude zkoušet, když má spoustu mladých hráčů. Každopádně Baník má vše ve svých rukách a myslím si, že to doma zvládne, byť minulé utkání v Olomouci se mi moc nelíbilo.“

Hapal dodal, že hodně to bude o psychice. „O tlaku na ně, jestli to baníkovci zvládnou. Ale slyšel jsem, že by mohlo být vyprodáno. Baník celou sezonu podával vyrovnanější výkony, tak ať postoupí a příští rok to budu přát Opavě.“

Hapal předpokládá, že Opavští budou v příští sezoně znovu silní. „V obou těchto slezských baštách je hlad po fotbale, chodí tam diváci, mají odpovídající pěkné stadiony, i když ten Baníku je ve Vítkovicích.“

Rozhodne i psychika

Martin Prohászka fandí Opavě. „Před rokem jsem přestal hrát už i v nižších soutěžích a ve Slezském FC trénuji děcka. Mám tam synka,“ prozradil. „V Baníku jsem sice byl delší dobu, ale postup bych přál Slezskému FC. Musejí však doma porazit Olomouc a čekat, že Baník zaváhá...“

Někdejší dříč v útoku, jehož pro český fotbal objevili Opavané, má dva tituly se Spartou a jeden s Baníkem. „Opava celou sezonu hrála bez zábran, takový lehký fotbal. I v poháru prošla až do finále. Baník bude pod větším tlakem, protože musí zpátky do ligy, a to někdy sváže nohy tak, že mohou hrát do rána, a nemusejí dát gól. Můj tip je, že Opava vyhraje a Baník se vytrápí.“

Jiří Neček, jenž trénoval v Baníku i Opavě, se neodváží říct, který z klubů uspěje. „Baník by to už měl dotáhnout, ale Opava šlape, takže je hrozně těžké tipovat, jak to dopadne. Výchozí pozici má Baník lepší, měl by si to pohlídat a poslední zápas zvládnout.“

Neček coby kouč Třince vedl svůj tým proti oběma celkům. Třinečtí v odvetné části ligy Baník porazili 4:1 a s Opavou prohráli 1:3. „Kádry ale mají srovnatelné. Až tak velká propast mezi nimi není. Ani Olomouc není výrazně lepší.“

Jiří Neček tvrdí, že Baník je na tom dobře fyzicky. „Kondičně vypadá výborně, ale udělat poslední krok je hrozně těžké. Baník postoupit musí. Záležet bude i na tom, jak se s tím vypořádají mladí kluci, které v týmu mají,“ dodal Neček.