Zamotaná druhá liga. Velká bitva o postup i záchranu nekončí

Ten balon jsem tlačil očima, říkal Jakubov Chyběl větší důraz. Větší přesnost. I síly. Útočník Alexander Jakubov měl včera v Olomouci největší šanci Baníku Ostrava. Jenže míč do branky nedostal. „Asi mi chybělo i trochu štěstí,“ povzdechl si Jakubov. „Ještě jsem balon dorážel, ale Buchta ho chytil na čáře. Tlačil jsme ho do branky i očima, ale bohužel...“ Trenér Petržela říkal, že to bylo i tím, že nejste po zranění v dostatečné kondici. Je to tak?

Je, minulý týden jsem byl ještě nemocný. (Předtím měl problémy se svalem, takže jarní část ligy začal se zpožděním - pozn. red.) Ale na to se nemohu vymlouvat. To byla šance, kterou jsem měl proměnit, a pak bychom si už vedení pohlídali a postoupili. Ale poslední zápas vyhrajeme. Jak těžké bude uspět se Znojmem, byť budete hrát doma?

Každý zápas je těžký, je to poslední kolo. Pokud podáme maximální výkon, tak se nebojím, že bychom nepostoupili. Ale je škoda, že jsme nevyhráli už teď, chtěli jsme mít ten postup už po tomhle zápase, ale nezbývá nic jiného než hrát dále. Fanoušci měli v Olomouci trika s nápisem Návrat krále. Neublížilo vám to jejich velké očekávání?

To určitě ne. To nám pomohlo a hnalo nás to dopředu. Atmosféra byla vynikající. Byl to vyrovnaný zápas a doufám, že se divákům líbil. Jen škoda toho výsledku. Jaký to teď bude týden?

Klasický. Musíme se stoprocentně připravit na ten poslední zápas, zvládnout ho a postoupit.