Trenér Hradce měl bohužel pravdu, litoval po gólovém návratu Černý

Byl to pro něj hodně emotivní zápas. Pavel Černý totiž většinu své fotbalové kariéry strávil v Hradci Králové, navíc zde působil dlouhá léta i jeho otec. Po uplynulé sezoně si však vyslechl, že je v týmu nechtěný, a proto putoval do týmu rivala z Pardubic.

A hned po třinácti minutách, co se v dresu Pardubic vrátil na hradecký stadion, o sobě dal vědět. Z velké dálky totiž napřáhl a krásnou střelou poslal svůj nový tým do vedení. Nakonec byl po zápase zklamán, když Pardubice prohrály 1:2.

Dvě žluté pro Pirocha Neláteřili, ale přesto se trenéři pardubických fotbalistů po derby cítili trochu ukřivdění. Stoper Jiří Piroch totiž podle jejich mínění nemusel - s ohledem na předchozí dění na trávníku - obdržet ani jednu žlutou kartu. Tyhle momenty v rozmezí 56. až 59. minuty přitom vývoj pondělního fotbalového derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi skutečně zásadní měrou ovlivnily. Druhá žlutá pro Pirocha znamenala penaltu pro Hradec, z ní vyrovnávací branku domácího Pázlera, a také vyloučení, jež Pardubice odnesly dalším (rozhodujícím) gólem na 1:2 inkasovaným ze hry. K první kartě pro Pirocha kouč Jiří Krejčí už v pozápasovém rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že oba hráči (Piroch i hradecký Vlkanova) šli do souboje stejně. „Mrzí nás to, tohle nemělo nastat,“ vyjádřil se posléze na tiskovce ke žlutému trestu také Krejčího kolega Jaroslav Novotný. V následujícím případě měli zase rozhodčí podle pardubického trenérského tandemu písknout vhazování pro hosty chvíli předtím, než si skákající Piroch nešťastně sáhl ve vápně na balon. „Při té druhé žluté byl jasný aut u naší lavičky,“ mínil kouč Novotný. Samotným herním projevem a dodržováním zápasové taktiky jinak mohli být oba potěšeni. Hradec sice vedl na procentuální držení míče, ale Pardubice jej dlouhou dobu bez větších potíží úspěšně strážily. „V prvním poločase měl Hradec po odraženém míči jenom jednu střelu na branku,“ připomněl trenér Novotný nepřesný pokus domácího Zorvana. „Dostali jsme se do vedení krásnou střelou Černého a do 60. minuty jsme živili naději, že by to tentokrát mohlo vyjít,“ pokračoval Novotný. „Chtěli jsme získat body. To se nám sice nepodařilo, ale myslím, že mužstvo podalo velice bojovný a kvalitní výkon. Kluci tam nechali srdce,“ chválil Novotný a jmenovitě vyzdvihl důrazného kapitána Jana Jeřábka. „Byl jedním z nejlepších hráčů na hřišti.“ Pardubicím po porážce v derby v tabulce druhé ligy náleží jedenáctá příčka se třemi body.

Utkání přesně předpověděl trenér Hradce, který říkal, že jeho tým vyhraje 2:1 a gól soupeře dá Černý. „Prohra nás mrzí, protože Hradec do penalty nic neměl, ale takový je fotbal,“ řekl po utkání útočník Pardubic Černý.

Vypadalo to, že budete hrdinou utkání, ale pak přišla penalta a červená karta a Hradci se podařilo utkání otočit. Jak se takový zápas hodnotí?

Bohužel jsme utkání nakonec nezvládli a je to pro nás velké zklamání, protože první poločas jsme odehráli hodně dobře. Hradec jsme vůbec do šancí nepouštěli, ale bohužel do druhého poločasu jsme nastoupili špatně. Nedokázali jsme udržet míč na svých kopačkách a Hradec nás začal přehrávat.

Poté přišla penalta a červená karta pro Jiřího Pirocha. Jak moc to ovlivnilo zápas?

Byl to zlom, protože Hradci se díky penaltě podařilo vyrovnat a my jsme šli do deseti. Pak už to bylo jenom čekání na gól. Hradec začal ukazovat svoji kvalitu a o jednoho hráče v poli méně to bylo znát.

Jak jste vnímal tu situaci ve vápně, po které přišla penalta a vyloučení?

Tomáš Jirsák si přehazoval míč do vápna a byla tam jasná ruka, co jsem viděl ze svého pohledu, takže tam nebylo moc co řešit.

Před penaltou jste něco říkal bývalému spoluhráči Janu Pázlerovi. Prozradíte co?

Říkal jsem mu, že náš gólman ví, kam to kope, a penaltu mu chytne. Bohužel to nevyšlo.

Jak se vám hrálo na hradeckém trávníku, kde jste strávil většinu své kariéry?

První poločas se mi tady, stejně jako celému týmu hrálo dobře. V druhém už to bohužel nebylo takové, protože jak jsem řekl, už jsme se vůbec nedostávali do hry a nedokázali jsme podržet míč na kopačkách. A díky tomu nám rychle začaly docházet síly.

Vraťme se k vašemu gólu. Bylo to takhle plánované?

Měl jsem hodně času. Dá se říct, že jsem byl na prostředku branky, sice to bylo z dálky, ale řekl jsem si, že to zkusím a spadlo to tam.

Honilo se vám po gólu něco hlavou, přece jen to bylo do sítě Hradce?

Jenom jsem si řekl, že jsem to dobře trefil.

Před utkáním tipoval trenér Hradce, že jeho tým vyhraje 2:1 a vy dáte gól.

Bohužel měl pravdu i s tím, že oni dají dva. Takže mu gratuluji k úspěšnému tipu.