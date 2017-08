Utrápené vítězství, řekl kouč. Ale Hradec derby proti Pardubicím zvládl

Možný komplex z toho, že svého největšího regionálního rivala nejsou schopni na svém hřišti zdolat, byl po dvou zápasech zažehnán. Fotbalisté Hradce po dvou domácích remízových druholigových duelech svého soka tentokrát porazili.

Výhra 2:1 jim jistě povzbudí sebevědomí a hlavně je po třech kolech nechává mezi favority návratu do nejvyšší soutěže. Zároveň značí vydařený vstup do sezony.

Hradec k výhře došel podobným způsobem jako k bodům v letos prvních dvou zápasech. První poločas byl viditelně slabší, druhý naopak jasně vydařenější. „Prohráváme, tak si to musíme v kabině zase trochu vyříkat,“ pronesl po skončení úvodní půle brankář Hradce Radim Ottmar.

Povedlo se to, byť to tentokrát po přestávce nebyla taková jízda jako v předcházejících duelech s Táborskem a ve Znojmě. Na otočení výsledku to ale stačilo. Hradec po poločasové prohře 0:1 v druhém poločase kýžené dva góly vstřelil.

Výrazně mu k tomu pomohla 59. minuta zápasu. V ní totiž Jirsák vystřelil, míč ve vlastním pokutovém území zasáhl pardubický Piroch a tím se zápas zcela otočil. Rozhodčí totiž odpískal pokutový kop ve prospěch domácích a Pirochovi udělil žlutou kartu. Pro pardubického borce to byla druhá, první totiž viděl o tři minuty dříve.

Hradec nabídnutou šancí nepohrdl. Z penalty totiž Pázler vyrovnal a pak se už Hradec nezadržitelně hnal za vítězstvím. Pomohl mu k tomu rohový kop, po kterém se v 73. minutě po míči vrhl Schwarz a hlavou ho nezadržitelně poslal do pardubické branky.

Hradec začal zápas ovládat, oslabený soupeř už neměl síly na to, aby předváděl to, co v prvním poločase. To stačil dobře bránit domácí nájezdy a sám být nebezpečný.

Vytěžil z toho také vedoucí gól, který tomuto derby přinesl krásný příběh. Ve 13. minutě zápasu totiž s míčem chvíli popoběhl Pavel Černý, pak se do něj opřel a jeho dělovka skončila v Ottmarově brance. „Nebudu říkat, že z toho nemám radost, mám obrovskou,“ pronesl pardubický hráč.

Měl důvod, Černý totiž do Pardubic odešel právě z Hradce v létě. Tam mu skončila smlouva a Hradec mu nenabídl novou. K tomu si přidejme i to, že Černého děda Jiří získal s Hradcem před téměř šedesáti lety historicky jediný titul, otec Pavel pak je nejlepším kanonýrem v dlouhé historii hradeckého klubu.

Černému ani Pardubicím to nepomohlo, po dvou remízových druholigových duelech v letech 2013 a 2015 tentokrát bod z Hradce neodvezli. „Bylo to z naší strany ale utrápené, ubojované, náš zatím nejhorší výkon v sezoně,“ řekl trenér hradeckého týmu Karel Havlíček.